РФ уже не чувствует себя безопасно в Черном и Азовском морях

Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новости.

Русские начали осторожно вести себя в море, опасаясь новых атак надводных дронов на свой флот. Это ведь может существенно ударить на всю обороноспособность оккупантов на юге.

Об этом эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Они безопасно уже себя не чувствуют в Черном море. Они себя не чувствуют безопасно и в Азовском. Море придется вернуть. Война возвращается туда, откуда она пришла… Например, о порте Новороссийск, на Курщине что-то взрывалось. То же происходит в море, и именно будет происходить и дальше, российские корабли будут все менее безопасно себя чувствовать. А что касается "Калибров", это все, что у них на сегодня есть, но этот потенциал будет уничтожаться и уменьшаться", — сообщил Братчук.

Также он добавил, что "Калибры" — это сейчас самая большая угроза с моря для нас. Также Братчук отметил, что еще полтора года назад никто не верил, что ВМС смогут снизить потенциал российского Черноморского флота.

Кораблей стало больше

в Черном море на боевом дежурстве 5 вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 4 ракеты;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских оккупантов, которые могут перевозить военную технику.