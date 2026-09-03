Уночі 3 вересня 2026 року росіяни обстріляли багатоповерхівку в Одесі

Термінова новина

У ніч проти четверга, 3 вересня, Одеса опинилася під російською атакою. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждали восьмеро людей. Їм надають допомогу. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про обстріл Одеси вночі 3 вересня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголошували від 23:28 2 вересня до 00:01 та від 01:12 до 01:25. О 23:29 Повітряні Сили ЗС України попередили про реактивний БпЛА в напрямку Одеси, а о 01:05 — про реактивний безпілотник у Вінниччині.