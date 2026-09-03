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Главная Одесса РФ завдала удару по багатоповерхівці в Одесі: постраждали мешканці

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Одесі: постраждали мешканці

Ua
3 сентября 2026 02:35
Уночі 3 вересня 2026 року росіяни обстріляли багатоповерхівку в Одесі
Термінова новина

У ніч проти четверга, 3 вересня, Одеса опинилася під російською атакою. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждали восьмеро людей. Їм надають допомогу. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють. 

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Одеси вночі 3 вересня 

Повітряну тривогу в Одеському районі оголошували від 23:28 2 вересня до 00:01 та від 01:12 до 01:25. О 23:29 Повітряні Сили ЗС України попередили про реактивний БпЛА в напрямку Одеси, а о 01:05 — про реактивний безпілотник у Вінниччині.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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