Нова тактика обстрілів і ризики для Одеси

Пошкоджений росіянами трансформатор. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія не припиняє спроб занурити Україну у темряву. Однак тепер вони змінили тактику і не атакують масовано по різним областям, а концентрують удар на певному об’єкті. Через це зростає ризик аварійних відключень і перебоїв зі світлом та опаленням — в тому числі для Одещини.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Нова тактика

За словами Сергія Братчука, росіяни перейшли до комбінованих ударів, що мають одну головну мету — максимально "занурити Україну в темряву". Тобто атакують не окремі військові цілі, а насамперед об’єкти енергетики та логістики. Через це зростає кількість екстрених відключень електроенергії по різних регіонах — від Півдня до Центру й Сходу.

"Ворог обрав собі за мету максимально занурити Україну без світла і без тепла. Тому тактика дещо змінилася — вони концентрують атаки на окремих об’єктах енергетики", — сказав Братчук.

Протидія атакам

Братчук також наголосив на важливості протидії на міжнародному рівні. Він вказав, що на зустрічах на кшталт Рамштайну обговорюють постачання засобів протиповітряної оборони та можливі удари по енергетичній інфраструктурі агресора, щоб зменшити його логістичні можливості.

"Найголовніше — удари на випередження по енергетиці ворога. Це б’є по їхньому військово-промисловому комплексу", — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія тисне на Америку, щоб не допустити передачі Tomahawk. Також ми писали, що росіяни атакували Ніжин, є постраждалий.