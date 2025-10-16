Новая тактика обстрелов и риски для Одессы

Поврежденный россиянами трансформатор. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия не прекращает попыток погрузить Украину в темноту. Однако теперь они изменили тактику и не атакуют массированно по разным областям, а концентрируют удар на определенном объекте. Из-за этого возрастает риск аварийных отключений и перебоев со светом и отоплением — в том числе для Одесской области.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Новая тактика

По словам Сергея Братчука, россияне перешли к комбинированным ударам, имеющим одну главную цель — максимально "погрузить Украину в темноту". То есть атакуют не отдельные военные цели, а прежде всего объекты энергетики и логистики. Из-за этого растет количество экстренных отключений электроэнергии по разным регионам — от Юга до Центра и Востока.

"Враг избрал своей целью максимально погрузить Украину без света и без тепла. Поэтому тактика несколько изменилась — они концентрируют атаки на отдельных объектах энергетики", — сказал Братчук.

Противодействие атакам

Братчук также отметил важность противодействия на международном уровне. Он указал, что на встречах вроде Рамштайн обсуждают поставки средств противовоздушной обороны и возможные удары по энергетической инфраструктуре агрессора, чтобы уменьшить его логистические возможности.

"Самое главное — удары на опережение по энергетике врага. Это бьет по их военно-промышленному комплексу", — добавил спикер.

