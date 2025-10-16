Видео
Армия
РФ изменила тактику обстрелов — что теперь грозит Одессе

РФ изменила тактику обстрелов — что теперь грозит Одессе

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 09:15
Новая тактика обстрелов и риски для Одессы
Поврежденный россиянами трансформатор. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия не прекращает попыток погрузить Украину в темноту. Однако теперь они изменили тактику и не атакуют массированно по разным областям, а концентрируют удар на определенном объекте. Из-за этого возрастает риск аварийных отключений и перебоев со светом и отоплением — в том числе для Одесской области.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Новая тактика

По словам Сергея Братчука, россияне перешли к комбинированным ударам, имеющим одну главную цель — максимально "погрузить Украину в темноту". То есть атакуют не отдельные военные цели, а прежде всего объекты энергетики и логистики. Из-за этого растет количество экстренных отключений электроэнергии по разным регионам — от Юга до Центра и Востока.

"Враг избрал своей целью максимально погрузить Украину без света и без тепла. Поэтому тактика несколько изменилась — они концентрируют атаки на отдельных объектах энергетики", — сказал Братчук.

Противодействие атакам

Братчук также отметил важность противодействия на международном уровне. Он указал, что на встречах вроде Рамштайн обсуждают поставки средств противовоздушной обороны и возможные удары по энергетической инфраструктуре агрессора, чтобы уменьшить его логистические возможности.

"Самое главное — удары на опережение по энергетике врага. Это бьет по их военно-промышленному комплексу", — добавил спикер.

Напомним, мы сообщали, что Россия давит на Америку, чтобы не допустить передачи Tomahawk. Также мы писали, что россияне атаковали Нежин, есть пострадавший.

Одесса Одесская область обстрелы критическая инфраструктура атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
