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Рятувальники Одещини демеркуризували ртуть у помешканні

14 травня 2023 11:10
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Беженар Тетяна
журналіст
Рятувальники Одещини демеркуризували ртуть у помешканні
Виїзд на демеркуризацію ртуті. Фото: ДСНС України
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До Служби порятунку надійшло повідомлення про розлив ртуті у квартирі в селищі Авангард.  Співробітники ДСНС прибули на місце події, де провели збір небезпечної рідини з подальшою демеркуризацію приміщення.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Після отримання повідомлення про розлив ртуті, рятувальники одразу направилися до селища міського типу Авангард. На місці події фахівці надали допомогу по демеркуризації ртуті, що сталася внаслідок пошкодження побутового термометра", — йдеться у повідомленні.

Ніхто із громадян не постраждав.

Ртуть — отруйна речовина

В ДСНС нагадують, що ртуть — отруйна речовина. Вдихання пару, безпосередній контакт цієї речовини зі шкірою й особистими речами дуже небезпечні. У жодному разі не викидайте прилади зі ртуттю у сміттєві баки, бо це несе загрозу довкіллю та іншим громадянам. Не дозволяйте дітям гратися з медичними термометрами. 

Рятувальники нагадують основні правила дій на випадок, якщо в помешканні стався розлив ртуті:

  • Відкрийте вікна та двері квартири, щоб провітрити приміщення.
  • Повідомте рятувальників за номером "101".
  • Перебуваючи в приміщенні одягніть респіратор.
  • Видимі великі кульки ртуті можна зібрати гумовою грушею або пензликом.
  • Дрібні кульки можна зібрати за допомогою пластиліну чи розмоченої газети.
  • Зібрану ртуть помістіть у скляну банку, залийте зверху водою та закрийте банку кришкою.
  • Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть передайте їм.
  • Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки.

Нагадаємо, мешканець Одещини відповідатиме перед законом за спробу збути 78 кг ртуті. Свій товар чоловік оцінив у 1000 доларів США за кілограм.

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