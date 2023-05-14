Рятувальники Одещини демеркуризували ртуть у помешканні

Виїзд на демеркуризацію ртуті. Фото: ДСНС України

До Служби порятунку надійшло повідомлення про розлив ртуті у квартирі в селищі Авангард. Співробітники ДСНС прибули на місце події, де провели збір небезпечної рідини з подальшою демеркуризацію приміщення.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Після отримання повідомлення про розлив ртуті, рятувальники одразу направилися до селища міського типу Авангард. На місці події фахівці надали допомогу по демеркуризації ртуті, що сталася внаслідок пошкодження побутового термометра", — йдеться у повідомленні.

Ніхто із громадян не постраждав.

Ртуть — отруйна речовина

В ДСНС нагадують, що ртуть — отруйна речовина. Вдихання пару, безпосередній контакт цієї речовини зі шкірою й особистими речами дуже небезпечні. У жодному разі не викидайте прилади зі ртуттю у сміттєві баки, бо це несе загрозу довкіллю та іншим громадянам. Не дозволяйте дітям гратися з медичними термометрами.

Рятувальники нагадують основні правила дій на випадок, якщо в помешканні стався розлив ртуті:

Відкрийте вікна та двері квартири, щоб провітрити приміщення.

Повідомте рятувальників за номером "101".

Перебуваючи в приміщенні одягніть респіратор.

Видимі великі кульки ртуті можна зібрати гумовою грушею або пензликом.

Дрібні кульки можна зібрати за допомогою пластиліну чи розмоченої газети.

Зібрану ртуть помістіть у скляну банку, залийте зверху водою та закрийте банку кришкою.

Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть передайте їм.

Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки.

Нагадаємо, мешканець Одещини відповідатиме перед законом за спробу збути 78 кг ртуті. Свій товар чоловік оцінив у 1000 доларів США за кілограм.