Рятувальники Одещини демеркуризували ртуть у помешканні
До Служби порятунку надійшло повідомлення про розлив ртуті у квартирі в селищі Авангард. Співробітники ДСНС прибули на місце події, де провели збір небезпечної рідини з подальшою демеркуризацію приміщення.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"Після отримання повідомлення про розлив ртуті, рятувальники одразу направилися до селища міського типу Авангард. На місці події фахівці надали допомогу по демеркуризації ртуті, що сталася внаслідок пошкодження побутового термометра", — йдеться у повідомленні.
Ніхто із громадян не постраждав.
Ртуть — отруйна речовина
В ДСНС нагадують, що ртуть — отруйна речовина. Вдихання пару, безпосередній контакт цієї речовини зі шкірою й особистими речами дуже небезпечні. У жодному разі не викидайте прилади зі ртуттю у сміттєві баки, бо це несе загрозу довкіллю та іншим громадянам. Не дозволяйте дітям гратися з медичними термометрами.
Рятувальники нагадують основні правила дій на випадок, якщо в помешканні стався розлив ртуті:
- Відкрийте вікна та двері квартири, щоб провітрити приміщення.
- Повідомте рятувальників за номером "101".
- Перебуваючи в приміщенні одягніть респіратор.
- Видимі великі кульки ртуті можна зібрати гумовою грушею або пензликом.
- Дрібні кульки можна зібрати за допомогою пластиліну чи розмоченої газети.
- Зібрану ртуть помістіть у скляну банку, залийте зверху водою та закрийте банку кришкою.
- Після збору видимої ртуті залишіть приміщення до приїзду фахівців, а зібрану ртуть передайте їм.
- Не заходьте в приміщення до одержання висновку фахівців про відсутність небезпеки.
Нагадаємо, мешканець Одещини відповідатиме перед законом за спробу збути 78 кг ртуті. Свій товар чоловік оцінив у 1000 доларів США за кілограм.