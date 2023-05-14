Спасатели Одесской области демеркуризировали ртуть в доме

Выезд на демеркуризацию ртути. Фото: ГСЧС Украины

В Службу спасения поступило сообщение о разливе ртути в квартире в поселке Авангард. Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, где провели сбор опасной жидкости с последующей демеркуризацией помещения.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"После получения сообщения о разливе ртути, спасатели сразу направились в поселок городского типа Авангард. На месте происшествия специалисты оказали помощь по демеркуризации ртути, которая произошла вследствие повреждения бытового термометра", — говорится в сообщении.

Никто из граждан не пострадал.

Ртуть — ядовитое вещество

В ГСЧС напоминают, что ртуть — ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы со ртутью в мусорные баки, так как это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не разрешайте детям играть с медицинскими термометрами.

Спасатели напоминают основные правила действий на случай, если в доме произошел разлив ртути:

Откройте окна и двери квартиры для проветривания помещения.

Сообщите спасателям по номеру "101".

Находясь в помещении, наденьте респиратор.

Видимые большие шарики ртути можно собрать резиновой грушей или кисточкой.

Мелкие шарики можно собрать с помощью пластилина или размоченной газеты.

Собранную ртуть поместите в стеклянную банку, залейте сверху водой и закройте банку крышкой.

После сбора видимой ртути оставьте помещение до приезда специалистов, а собранную ртуть передайте им.

Не заходите в помещение до получения заключения специалистов об отсутствии опасности.

Напомним, житель Одесчины будет отвечать перед законом за попытку сбыть 78 кг ртути. Свой товар мужчина оценил в 1000 долларов за килограмм.