Спасатели Одесской области демеркуризировали ртуть в доме
В Службу спасения поступило сообщение о разливе ртути в квартире в поселке Авангард. Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, где провели сбор опасной жидкости с последующей демеркуризацией помещения.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
"После получения сообщения о разливе ртути, спасатели сразу направились в поселок городского типа Авангард. На месте происшествия специалисты оказали помощь по демеркуризации ртути, которая произошла вследствие повреждения бытового термометра", — говорится в сообщении.
Никто из граждан не пострадал.
Ртуть — ядовитое вещество
В ГСЧС напоминают, что ртуть — ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы со ртутью в мусорные баки, так как это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не разрешайте детям играть с медицинскими термометрами.
Спасатели напоминают основные правила действий на случай, если в доме произошел разлив ртути:
- Откройте окна и двери квартиры для проветривания помещения.
- Сообщите спасателям по номеру "101".
- Находясь в помещении, наденьте респиратор.
- Видимые большие шарики ртути можно собрать резиновой грушей или кисточкой.
- Мелкие шарики можно собрать с помощью пластилина или размоченной газеты.
- Собранную ртуть поместите в стеклянную банку, залейте сверху водой и закройте банку крышкой.
- После сбора видимой ртути оставьте помещение до приезда специалистов, а собранную ртуть передайте им.
- Не заходите в помещение до получения заключения специалистов об отсутствии опасности.
Напомним, житель Одесчины будет отвечать перед законом за попытку сбыть 78 кг ртути. Свой товар мужчина оценил в 1000 долларов за килограмм.