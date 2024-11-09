Масована атака на Одесу: постраждалі розповіли про жахливу ніч

Пожежа в приміщенні. Фото: ДСНС

Одещина другу добу перебуває під масованими ударами. Ворожі атаки спричинили численні руйнування та масштабні пожежі. Рятувальники та добровольці всю ніч боролися з наслідками терору, надаючи допомогу постраждалим.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Російські атаки завдали шкоди як у приватному секторі, так і в промисловій зоні. За попередніми даними, в приватному секторі Одещини значно пошкоджено житлові будинки. Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після обстрілів, зокрема у складському приміщенні та серед десятків автомобілів, які спалахнули внаслідок попадання боєприпасів. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Згорілі автівки. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Що кажуть постраждалі від атаки

Психологи ДСНС також надавали невідкладну підтримку мешканцям, що постраждали від обстрілів. Люди, в будинки яких влучив дрон, кажуть, що ця ніч була одна із найважчих.

"Ми спали собі спокійно, проснулися від звуку битого скла. Ми з дитиною злякалися, а чоловік побіг на вулицю. Ми думали, що то воно так, трішки, але потім почалася пожежа", — зазначає одеситка.

Очевидці зазначають, що вибух був такої сили, що повибивало скло у будинку.

"Пішли у ванну кімнату у своїй квартирі. Відчули вибух сильний. І зрозуміли, що уже приліт до нас", — каже жінка.

Люди на вулиці під час чергової атаки. Фото: ДСНС

Собака після атаки. Фото: ДСНС

Скільки автівок постраждало

Водночас, за інформацією поліції Одещини, загалом через атаку на Одеський район пошкоджено майже 30 автівок, деякі з яких вщент знищені вогнем. Поліція та інші екстрені служби працюють на місці подій. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази скоєного Росією злочину, опитують громадян, забезпечують правопорядок, надають постраждалим психологічну допомогу.

Знищена автівка. Фото: Нацполіція

Вирва від вибуху. Фото: Нацполіція

Скільки цілей збили

Сили оборони Півдня повідомили, що на Одещині цієї ночі збили 11 російських БпЛА. Пуски ударних БпЛА типу шахед окупанти здійснювали з Чауди та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, нічний удар дронами по Одеському району забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених. Також в Чорному морі перебуває російський військовий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр".