Массированная атака на Одессу: пострадавшие рассказали об ужасной ночи

Пожар в помещении. Фото: ГСЧС

Одесчина вторые сутки находится под массированными ударами. Вражеские атаки повлекли за собой многочисленные разрушения и масштабные пожары. Спасатели и добровольцы всю ночь боролись с последствиями террора, оказывая помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Российские атаки нанесли ущерб как в частном секторе, так и в промышленной зоне. По предварительным данным, в частном секторе Одесчины значительно повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожары, возникшие после обстрелов, в том числе в складском помещении и среди десятков вспыхнувших в результате попадания боеприпасов автомобилей. В результате обстрела погиб один человек, а еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Сгоревшая машина. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС

Что говорят пострадавшие от атаки

Психологи ГСЧС также оказывали неотложную поддержку пострадавшим от обстрелов жителям. Люди, в дома которых попал дрон, говорят, что эта ночь была одна из самых тяжелых.

"Мы спали себе спокойно. Проснулись от звука битого стекла. Мы с ребенком испугались, а муж побежал на улицу. Мы думали, что это так, немного, но потом начался пожар", — отмечает одесситка.

Очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, что выбило стекла в доме.

"Пошли в ванную комнату в своей квартире. Почувствовали взрыв сильный. И поняли, что уже прилет к нам", — говорит женщина.

Люди на улице во время очередной атаки. Фото: ГСЧС

Собака после атаки. Фото: ГСЧС

Сколько автомобилей пострадало

В то же время, по информации полиции Одесской области, всего из-за атаки на Одесский район повреждено почти 30 автомобилей, некоторые из которых полностью уничтожены огнем. Полиция и другие службы экстренной помощи работают на местах происшествия. Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак, собирают доказательства совершаемого Россией преступления, опрашивают граждан, обеспечивают правопорядок, оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Уничтоженный автомобиль. Фото: Нацполиция

Воронка от взрыва. Фото: Нацполиция

Сколько целей сбили

Силы обороны Юга сообщили, что в Одесской области этой ночью сбили 11 российских БпЛА. Пуски ударных БпЛА типа шахед оккупанты осуществляли из Чауды и Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночной удар дронами по Одесскому району унес жизни одного человека и оставил 13 раненых. Также в Черном море находится российский военный корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".