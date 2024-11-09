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Спасатели показали масштабы пожара после атаки на Одессу

9 ноября 2024 11:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Массированная атака на Одессу: пострадавшие рассказали об ужасной ночи
Пожар в помещении. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесчина вторые сутки находится под массированными ударами. Вражеские атаки повлекли за собой многочисленные разрушения и масштабные пожары. Спасатели и добровольцы всю ночь боролись с последствиями террора, оказывая помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Российские атаки нанесли ущерб как в частном секторе, так и в промышленной зоне. По предварительным данным, в частном секторе Одесчины значительно повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожары, возникшие после обстрелов, в том числе в складском помещении и среди десятков вспыхнувших в результате попадания боеприпасов автомобилей. В результате обстрела погиб один человек, а еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 1
Сгоревшая машина. Фото: ГСЧС
Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 2
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС

Что говорят пострадавшие от атаки

Психологи ГСЧС также оказывали неотложную поддержку пострадавшим от обстрелов жителям. Люди, в дома которых попал дрон, говорят, что эта ночь была одна из самых тяжелых.

"Мы спали себе спокойно. Проснулись от звука битого стекла. Мы с ребенком испугались, а муж побежал на улицу. Мы думали, что это так, немного, но потом начался пожар", — отмечает одесситка.

Очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, что выбило стекла в доме.

"Пошли в ванную комнату в своей квартире. Почувствовали взрыв сильный. И поняли, что уже прилет к нам", — говорит женщина.

Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 3
Люди на улице во время очередной атаки. Фото: ГСЧС
Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 4
Собака после атаки. Фото: ГСЧС

Сколько автомобилей пострадало

В то же время, по информации полиции Одесской области, всего из-за атаки на Одесский район повреждено почти 30 автомобилей, некоторые из которых полностью уничтожены огнем. Полиция и другие службы экстренной помощи работают на местах происшествия. Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак, собирают доказательства совершаемого Россией преступления, опрашивают граждан, обеспечивают правопорядок, оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 5
Уничтоженный автомобиль. Фото: Нацполиция
Спасатели показали масштабы пожара из-за атаки на Одессу - фото 6
Воронка от взрыва. Фото: Нацполиция

Сколько целей сбили

Силы обороны Юга сообщили, что в Одесской области этой ночью сбили 11 российских БпЛА. Пуски ударных БпЛА типа шахед оккупанты осуществляли из Чауды и Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночной удар дронами по Одесскому району унес жизни одного человека и оставил 13 раненых. Также в Черном море находится российский военный корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

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