Річниця удару РФ по ОВА у Миколаєві: будівля зберігає історію
Удар по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації став одним із найрезонансніших обстрілів на початку повномасштабної війни РФ проти України. Російські війська атакували будівлю 29 березня 2022 року. У момент удару всередині перебували працівники установи.
Новини.LIVE показали, який вигляд Миколаївська ОВА має зараз.
Річниця удару по Миколаївській ОВА
Російські окупанти здійснили удар по будівлі о 08:45, коли більшість працівників тільки прийшли на роботу. Для атаки ворог використав ракету "Калібр", яка влучила безпосередньо в адміністративну будівлю, внаслідок чого центральна частина споруди була повністю зруйнована. У момент удару всередині перебували працівники установи.
За офіційними даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 36 людей, ще десятки отримали поранення. Рятувальні роботи тривали п'ять днів — під завалами шукали тих, хто міг вижити.
Після атаки будівля зазнала критичних руйнувань і втратила свою функціональність. Згодом частину конструкцій демонтували, а місце трагедії стало символом стійкості міста та пам’яті про загиблих.
Останні удари РФ по Україні
Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 28 березня Росія атакувала Україну 273 ударними дронами. Сили ППО знешкодили 250 БпЛА, але є влучання 21 дрона на 18 локаціях.
Водночас 27 березня окупанти уразили одне з промислових підприємств на Полтавщині. Внаслідок цього без газу залишилися 5040 абонентів.
А 26 березня РФ атакувала Херсонську ТЕЦ. Внаслідок цього удару загинула 66-річна працівниця підприємства.
