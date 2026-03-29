Головна Одеса Річниця удару РФ по ОВА у Миколаєві: будівля зберігає історію

Річниця удару РФ по ОВА у Миколаєві: будівля зберігає історію

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 07:00
Річниця удару РФ по ОВА у Миколаєві: будівля зберігає історію
Миколаївська ОВА після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Удар по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації став одним із найрезонансніших обстрілів на початку повномасштабної війни РФ проти України. Російські війська атакували будівлю 29 березня 2022 року. У момент удару всередині перебували працівники установи.

Новини.LIVE показали, який вигляд Миколаївська ОВА має зараз.

Річниця удару по Миколаївській ОВА

Російські окупанти здійснили удар по будівлі о 08:45, коли більшість працівників тільки прийшли на роботу. Для атаки ворог використав ракету "Калібр", яка влучила безпосередньо в адміністративну будівлю, внаслідок чого центральна частина споруди була повністю зруйнована. У момент удару всередині перебували працівники установи.

Який вигляд зараз має Миколаївська ОДА
Вигляд Миколаївської ОВА після удару у березні 2022 року. Фото: Новини.LIVE
Четверта річниця удару по Миколаївській ОДА
Зруйнована Миколаївська ОВА. Фото: Новини.LIVE
Росіяни вдарили по Миколаївській ОДА 29 березня 2022 року
Миколаївська ОВА після обстрілів у 2022 році. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Миколаївській ОДА
Миколаївська ОВА. Фото: Новини.LIVE
Удар по Миколаївській ОДА 29 березня
Пошкоджена Миколаївська ОВА. Фото: Новини.LIVE

За офіційними даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 36 людей, ще десятки отримали поранення. Рятувальні роботи тривали п'ять днів — під завалами шукали тих, хто міг вижити.

Після атаки будівля зазнала критичних руйнувань і втратила свою функціональність. Згодом частину конструкцій демонтували, а місце трагедії стало символом стійкості міста та пам’яті про загиблих. 

Останні удари РФ по Україні

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 28 березня Росія атакувала Україну 273 ударними дронами. Сили ППО знешкодили 250 БпЛА, але є влучання 21 дрона на 18 локаціях. 

Водночас 27 березня окупанти уразили одне з промислових підприємств на Полтавщині. Внаслідок цього без газу залишилися 5040 абонентів.

А 26 березня РФ атакувала Херсонську ТЕЦ. Внаслідок цього удару загинула 66-річна працівниця підприємства.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
