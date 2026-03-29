Годовщина удара РФ по ОВА в Николаеве: здание сохраняет историю

Николаевская ОВА после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Удар по зданию Николаевской областной военной администрации стал одним из самых резонансных обстрелов в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Российские войска атаковали здание 29 марта 2022 года. В момент удара внутри находились работники учреждения.

Новини.LIVE показали, как Николаевская ОВА выглядит сейчас.

Годовщина удара по Николаевской ОВА

Российские оккупанты совершили удар по зданию в 08:45, когда большинство работников только пришли на работу. Для атаки враг использовал ракету "Калибр", которая попала непосредственно в административное здание, в результате чего центральная часть сооружения была полностью разрушена. В момент удара внутри находились работники учреждения.

Вид Николаевской ОВА после удара в марте 2022 года. Фото: Новини.LIVE

Разрушенная Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE

Николаевская ОВА после обстрелов в 2022 году. Фото: Новини.LIVE

Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE

По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 36 человек, еще десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались пять дней — под завалами искали тех, кто мог выжить.

После атаки здание претерпело критические разрушения и потеряло свою функциональность. Впоследствии часть конструкций демонтировали, а место трагедии стало символом стойкости города и памяти о погибших.

Последние удары РФ по Украине

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта Россия атаковала Украину 273 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 250 БпЛА, но есть попадания 21 дрона на 18 локациях.

В то же время 27 марта оккупанты поразили одно из промышленных предприятий на Полтавщине. В результате без газа остались 5040 абонентов.

А 26 марта РФ атаковала Херсонскую ТЭЦ. В результате этого удара погибла 66-летняя работница предприятия.