Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Годовщина удара РФ по ОВА в Николаеве: здание сохраняет историю

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 07:00
Николаевская ОВА после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Удар по зданию Николаевской областной военной администрации стал одним из самых резонансных обстрелов в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Российские войска атаковали здание 29 марта 2022 года. В момент удара внутри находились работники учреждения.

Новини.LIVE показали, как Николаевская ОВА выглядит сейчас.

Годовщина удара по Николаевской ОВА

Российские оккупанты совершили удар по зданию в 08:45, когда большинство работников только пришли на работу. Для атаки враг использовал ракету "Калибр", которая попала непосредственно в административное здание, в результате чего центральная часть сооружения была полностью разрушена. В момент удара внутри находились работники учреждения.

Який вигляд зараз має Миколаївська ОДА
Вид Николаевской ОВА после удара в марте 2022 года. Фото: Новини.LIVE
Четверта річниця удару по Миколаївській ОДА
Разрушенная Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE
Росіяни вдарили по Миколаївській ОДА 29 березня 2022 року
Николаевская ОВА после обстрелов в 2022 году. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Миколаївській ОДА
Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE
Удар по Миколаївській ОДА 29 березня
Поврежденная Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE

По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 36 человек, еще десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались пять дней — под завалами искали тех, кто мог выжить.

После атаки здание претерпело критические разрушения и потеряло свою функциональность. Впоследствии часть конструкций демонтировали, а место трагедии стало символом стойкости города и памяти о погибших.

Читайте также:

Последние удары РФ по Украине

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта Россия атаковала Украину 273 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 250 БпЛА, но есть попадания 21 дрона на 18 локациях.

В то же время 27 марта оккупанты поразили одно из промышленных предприятий на Полтавщине. В результате без газа остались 5040 абонентов.

А 26 марта РФ атаковала Херсонскую ТЭЦ. В результате этого удара погибла 66-летняя работница предприятия.

Николаев обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации