Радіаційний фон на Одещині: актуальні дані на 23 листопада

Рівень радіації на Одещині — які показники на сьогодні
Станом на ранок, 23 листопада, радіаційний фон на Одещині перебуває в межах норми. Усі заміри показують низький рівень небезпеки, що не перевищує контрольний показник у 25 мкР/год.
Про це у суботу, 23 листопада, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Радіація в Одеській області
Дані за населеними пунктами:
- Балта — 13 мкР/год
- Любашівка — 11 мкР/год
- Затишшя — 10 мкР/год
- Сербка — 10 мкР/год
- Роздільна — 10 мкР/год
- Южне — 18 мкР/год
- Одеса — 10 мкР/год
- Чорноморськ — 11 мкР/год
- Білгород-Дністровський — 10 мкР/год
- Сарата — 10 мкР/год
- Болград — 11 мкР/год
- Вилкове — 11 мкР/год
За словами фахівців, радіаційний фон залишається стабільним і безпечним для життя мешканців Одеської області. Моніторинг триває у постійному режимі.
Як діяти при підвищених рівнях радіації
Зазначимо, якщо рівень радіації перевищує норму (понад 25 мкР/год), важливо дотримуватися наступних порад, щоб мінімізувати ризики для здоров'я:
Захист у приміщенні.
- Залишайтеся в будівлі. Герметичність приміщення знижує ризик радіаційного опромінення.
- Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори. Використовуйте ущільнювачі або плівку.
- Вимкніть вентиляцію, кондиціонери та обігрівачі, які можуть втягувати повітря ззовні.
- Перебувайте в центрі приміщення або у підвальних кімнатах, подалі від вікон і стін.
Захист організму
- Одягніть багатошаровий одяг, що максимально закриває тіло. Взуття та головний убір також обов'язкові.
- Використовуйте маски або респіратори для захисту органів дихання. У разі їх відсутності можна прикрити ніс і рот змоченою тканиною.
Особиста гігієна
- Після перебування на вулиці зніміть одяг і герметично запакуйте його.
- Прийміть душ із милом, особливу увагу приділяйте волоссю та відкритим ділянкам тіла.
- Уникайте використання косметики чи кремів, оскільки вони можуть утримувати радіоактивний пил.
Харчування та вода
- Використовуйте тільки упаковану або закриту воду. Відкриті джерела можуть бути забруднені.
- Їжа повинна бути герметично упакованою або обробленою термічно. Уникайте свіжих фруктів та овочів, які не були ретельно помиті.
- Не вживайте молоко чи продукти місцевого виробництва, якщо є ризик їхнього забруднення.
Інформація та зв'язок
- Слідкуйте за офіційними повідомленнями від ДСНС чи місцевої влади. Використовуйте радіо або інтернет для отримання оновлень.
- Уникайте розповсюдження неперевіреної інформації.
Йодна профілактика
- У разі офіційного попередження прийміть препарати йоду (наприклад, калію йодид) для захисту щитоподібної залози.
- Приймайте лише рекомендовану дозу, яку вкаже Міністерство охорони здоров'я.
Екстрена евакуація
- Якщо вас попросять евакуюватися, слідуйте вказівкам влади.
- Підготуйте набір першої потреби: документи, воду, їжу, одяг, аптечку.
- Не залишайте приміщення без нагальної потреби.
Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти ваше здоров'я та зменшити вплив радіації на організм.
Нагадаємо, у Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації. Також ми писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.
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