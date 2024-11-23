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Рівень радіації на Одещині — які показники на сьогодні

23 листопада 2024 11:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Радіаційний фон на Одещині: актуальні дані на 23 листопада
Вимірювання радіації. Фото ілюстративне: unsplash
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 23 листопада, радіаційний фон на Одещині перебуває в межах норми. Усі заміри показують низький рівень небезпеки, що не перевищує контрольний показник у 25 мкР/год.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Рівень радіації по області. Фото: скриншот

Радіація в Одеській області

Дані за населеними пунктами:

  • Балта — 13 мкР/год
  • Любашівка — 11 мкР/год
  • Затишшя — 10 мкР/год
  • Сербка — 10 мкР/год
  • Роздільна — 10 мкР/год
  • Южне — 18 мкР/год
  • Одеса — 10 мкР/год
  • Чорноморськ — 11 мкР/год
  • Білгород-Дністровський — 10 мкР/год
  • Сарата — 10 мкР/год
  • Болград — 11 мкР/год
  • Вилкове — 11 мкР/год

За словами фахівців, радіаційний фон залишається стабільним і безпечним для життя мешканців Одеської області. Моніторинг триває у постійному режимі.

Як діяти при підвищених рівнях радіації

Зазначимо, якщо рівень радіації перевищує норму (понад 25 мкР/год), важливо дотримуватися наступних порад, щоб мінімізувати ризики для здоров'я:

Захист у приміщенні.

  • Залишайтеся в будівлі. Герметичність приміщення знижує ризик радіаційного опромінення.
  • Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори. Використовуйте ущільнювачі або плівку.
  • Вимкніть вентиляцію, кондиціонери та обігрівачі, які можуть втягувати повітря ззовні.
  • Перебувайте в центрі приміщення або у підвальних кімнатах, подалі від вікон і стін.

Захист організму

  • Одягніть багатошаровий одяг, що максимально закриває тіло. Взуття та головний убір також обов'язкові.
  • Використовуйте маски або респіратори для захисту органів дихання. У разі їх відсутності можна прикрити ніс і рот змоченою тканиною.

Особиста гігієна

  • Після перебування на вулиці зніміть одяг і герметично запакуйте його.
  • Прийміть душ із милом, особливу увагу приділяйте волоссю та відкритим ділянкам тіла.
  • Уникайте використання косметики чи кремів, оскільки вони можуть утримувати радіоактивний пил.

Харчування та вода

  • Використовуйте тільки упаковану або закриту воду. Відкриті джерела можуть бути забруднені.
  • Їжа повинна бути герметично упакованою або обробленою термічно. Уникайте свіжих фруктів та овочів, які не були ретельно помиті.
  • Не вживайте молоко чи продукти місцевого виробництва, якщо є ризик їхнього забруднення.

Інформація та зв'язок

  • Слідкуйте за офіційними повідомленнями від ДСНС чи місцевої влади. Використовуйте радіо або інтернет для отримання оновлень.
  • Уникайте розповсюдження неперевіреної інформації.

Йодна профілактика

  • У разі офіційного попередження прийміть препарати йоду (наприклад, калію йодид) для захисту щитоподібної залози.
  • Приймайте лише рекомендовану дозу, яку вкаже Міністерство охорони здоров'я.

Екстрена евакуація

  • Якщо вас попросять евакуюватися, слідуйте вказівкам влади.
  • Підготуйте набір першої потреби: документи, воду, їжу, одяг, аптечку.
  • Не залишайте приміщення без нагальної потреби.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти ваше здоров'я та зменшити вплив радіації на організм.

Нагадаємо, у Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації. Також ми писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.

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