Радіаційний фон на Одещині: актуальні дані на 23 листопада

Вимірювання радіації. Фото ілюстративне: unsplash

Станом на ранок, 23 листопада, радіаційний фон на Одещині перебуває в межах норми. Усі заміри показують низький рівень небезпеки, що не перевищує контрольний показник у 25 мкР/год.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Радіація в Одеській області

Дані за населеними пунктами:

Балта — 13 мкР/год

Любашівка — 11 мкР/год

Затишшя — 10 мкР/год

Сербка — 10 мкР/год

Роздільна — 10 мкР/год

Южне — 18 мкР/год

Одеса — 10 мкР/год

Чорноморськ — 11 мкР/год

Білгород-Дністровський — 10 мкР/год

Сарата — 10 мкР/год

Болград — 11 мкР/год

Вилкове — 11 мкР/год

За словами фахівців, радіаційний фон залишається стабільним і безпечним для життя мешканців Одеської області. Моніторинг триває у постійному режимі.

Як діяти при підвищених рівнях радіації

Зазначимо, якщо рівень радіації перевищує норму (понад 25 мкР/год), важливо дотримуватися наступних порад, щоб мінімізувати ризики для здоров'я:

Захист у приміщенні.

Залишайтеся в будівлі. Герметичність приміщення знижує ризик радіаційного опромінення.

Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори. Використовуйте ущільнювачі або плівку.

Вимкніть вентиляцію, кондиціонери та обігрівачі, які можуть втягувати повітря ззовні.

Перебувайте в центрі приміщення або у підвальних кімнатах, подалі від вікон і стін.

Захист організму

Одягніть багатошаровий одяг, що максимально закриває тіло. Взуття та головний убір також обов'язкові.

Використовуйте маски або респіратори для захисту органів дихання. У разі їх відсутності можна прикрити ніс і рот змоченою тканиною.

Особиста гігієна

Після перебування на вулиці зніміть одяг і герметично запакуйте його.

Прийміть душ із милом, особливу увагу приділяйте волоссю та відкритим ділянкам тіла.

Уникайте використання косметики чи кремів, оскільки вони можуть утримувати радіоактивний пил.

Харчування та вода

Використовуйте тільки упаковану або закриту воду. Відкриті джерела можуть бути забруднені.

Їжа повинна бути герметично упакованою або обробленою термічно. Уникайте свіжих фруктів та овочів, які не були ретельно помиті.

Не вживайте молоко чи продукти місцевого виробництва, якщо є ризик їхнього забруднення.

Інформація та зв'язок

Слідкуйте за офіційними повідомленнями від ДСНС чи місцевої влади. Використовуйте радіо або інтернет для отримання оновлень.

Уникайте розповсюдження неперевіреної інформації.

Йодна профілактика

У разі офіційного попередження прийміть препарати йоду (наприклад, калію йодид) для захисту щитоподібної залози.

Приймайте лише рекомендовану дозу, яку вкаже Міністерство охорони здоров'я.

Екстрена евакуація

Якщо вас попросять евакуюватися, слідуйте вказівкам влади.

Підготуйте набір першої потреби: документи, воду, їжу, одяг, аптечку.

Не залишайте приміщення без нагальної потреби.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти ваше здоров'я та зменшити вплив радіації на організм.

Нагадаємо, у Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації. Також ми писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.