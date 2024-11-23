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Уровень радиации на Одесчине — какие показатели на сегодня

23 ноября 2024 11:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Радиационный фон в Одесской области: актуальные данные на 23 ноября
Измерение радиации. Фото иллюстративное: unsplash
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 23 ноября радиационный фон в Одесской области находится в пределах нормы. Все замеры показывают низкий уровень опасности, не превышающий контрольный показатель в 25 мкР/час.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Уровень радиации по области. Фото: скриншот

Радиация в Одесской области

Данные по населенным пунктам:

  • Балта — 13 мкР/год
  • Любашевка — 11 мкР/час
  • Затишье — 10 мкР/час
  • Сербка — 10 мкР/час
  • Раздельная — 10 мкР/час
  • Южный — 18 мкР/час
  • Одесса — 10 мкР/час
  • Черноморск — 11 мкР/час
  • Белгород-Днестровский — 10 мкР/час
  • Сарата — 10 мкР/год
  • Болград — 11 мкР/час
  • Вилково — 11 мкР/час

По словам специалистов, радиационный фон остается стабильным и безопасным для жизни Одесской области. Мониторинг продолжается в постоянном режиме.

Как действовать при повышенных уровнях радиации

Отметим, если уровень радиации превышает норму (более 25 мкР/ч), важно следовать следующим советам, чтобы минимизировать риски для здоровья:

Защита в помещении.

  • Оставайтесь в здании. Герметичность помещения понижает риск радиационного облучения.
  • Закройте окна, двери, вентиляционные проемы. Используйте уплотнители или пленку.
  • Выключите вентиляцию, кондиционеры и обогреватели, которые могут вовлекать воздух извне.
  • Находитесь в центре помещения или в подвальных комнатах, вдали от окон и стен.

Защита организма

  • Наденьте многослойную одежду, максимально закрывающую тело. Обувь и головной убор также обязательны.
  • Используйте маски или респираторы для защиты органов дыхания. При их отсутствии можно прикрыть нос и рот смоченной тканью.

Личная гигиена

  • После пребывания на улице снимите одежду и герметично упакуйте ее.
  • Примите душ с мылом, особое внимание уделяйте волосам и открытым участкам тела.
  • Избегайте использования косметики или кремов, поскольку они могут содержать радиоактивную пыль.

Питание и вода

  • Используйте только упакованную или закрытую воду. Открытые источники могут быть загрязнены.
  • Пища должна быть герметично упакована или обработана термически. Избегайте свежих фруктов и овощей, не тщательно помытых.
  • Не употребляйте молоко или продукты местного производства, если есть риск загрязнения.

Информация и связь

  • Следите за официальными сообщениями от ГСЧС или местных властей. Для получения обновлений используйте радио или Интернет.
  • Избегайте распространения непроверенной информации.

Йодная профилактика

  • В случае официального предупреждения примите препараты йода (например, йодид калия) для защиты щитовидной железы.
  • Принимайте только рекомендованную дозу, указанную Министерством здравоохранения.

Экстренная эвакуация

  • Если вас попросят эвакуироваться, следуйте указаниям властей.
  • Подготовьте набор первой потребности: документы, воду, еду, одежду, аптечку.
  • Не оставляйте помещение без необходимости.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить ваше здоровье и снизить влияние радиации на организм.

Напомним, в Чернобыле лягушки приспособились к воздействию радиации. Также мы писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.

Одесса ядерное оружие Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы радиация

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