Радиационный фон в Одесской области: актуальные данные на 23 ноября

Измерение радиации. Фото иллюстративное: unsplash

По состоянию на утро 23 ноября радиационный фон в Одесской области находится в пределах нормы. Все замеры показывают низкий уровень опасности, не превышающий контрольный показатель в 25 мкР/час.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Уровень радиации по области. Фото: скриншот

Радиация в Одесской области

Данные по населенным пунктам:

Балта — 13 мкР/год

Любашевка — 11 мкР/час

Затишье — 10 мкР/час

Сербка — 10 мкР/час

Раздельная — 10 мкР/час

Южный — 18 мкР/час

Одесса — 10 мкР/час

Черноморск — 11 мкР/час

Белгород-Днестровский — 10 мкР/час

Сарата — 10 мкР/год

Болград — 11 мкР/час

Вилково — 11 мкР/час

По словам специалистов, радиационный фон остается стабильным и безопасным для жизни Одесской области. Мониторинг продолжается в постоянном режиме.

Как действовать при повышенных уровнях радиации

Отметим, если уровень радиации превышает норму (более 25 мкР/ч), важно следовать следующим советам, чтобы минимизировать риски для здоровья:

Защита в помещении.

Оставайтесь в здании. Герметичность помещения понижает риск радиационного облучения.

Закройте окна, двери, вентиляционные проемы. Используйте уплотнители или пленку.

Выключите вентиляцию, кондиционеры и обогреватели, которые могут вовлекать воздух извне.

Находитесь в центре помещения или в подвальных комнатах, вдали от окон и стен.

Защита организма

Наденьте многослойную одежду, максимально закрывающую тело. Обувь и головной убор также обязательны.

Используйте маски или респираторы для защиты органов дыхания. При их отсутствии можно прикрыть нос и рот смоченной тканью.

Личная гигиена

После пребывания на улице снимите одежду и герметично упакуйте ее.

Примите душ с мылом, особое внимание уделяйте волосам и открытым участкам тела.

Избегайте использования косметики или кремов, поскольку они могут содержать радиоактивную пыль.

Питание и вода

Используйте только упакованную или закрытую воду. Открытые источники могут быть загрязнены.

Пища должна быть герметично упакована или обработана термически. Избегайте свежих фруктов и овощей, не тщательно помытых.

Не употребляйте молоко или продукты местного производства, если есть риск загрязнения.

Информация и связь

Следите за официальными сообщениями от ГСЧС или местных властей. Для получения обновлений используйте радио или Интернет.

Избегайте распространения непроверенной информации.

Йодная профилактика

В случае официального предупреждения примите препараты йода (например, йодид калия) для защиты щитовидной железы.

Принимайте только рекомендованную дозу, указанную Министерством здравоохранения.

Экстренная эвакуация

Если вас попросят эвакуироваться, следуйте указаниям властей.

Подготовьте набор первой потребности: документы, воду, еду, одежду, аптечку.

Не оставляйте помещение без необходимости.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить ваше здоровье и снизить влияние радиации на организм.

Напомним, в Чернобыле лягушки приспособились к воздействию радиации. Также мы писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.