Радиационный фон в Одесской области: актуальные данные на 23 ноября

Уровень радиации на Одесчине — какие показатели на сегодня
По состоянию на утро 23 ноября радиационный фон в Одесской области находится в пределах нормы. Все замеры показывают низкий уровень опасности, не превышающий контрольный показатель в 25 мкР/час.
Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Радиация в Одесской области
Данные по населенным пунктам:
- Балта — 13 мкР/год
- Любашевка — 11 мкР/час
- Затишье — 10 мкР/час
- Сербка — 10 мкР/час
- Раздельная — 10 мкР/час
- Южный — 18 мкР/час
- Одесса — 10 мкР/час
- Черноморск — 11 мкР/час
- Белгород-Днестровский — 10 мкР/час
- Сарата — 10 мкР/год
- Болград — 11 мкР/час
- Вилково — 11 мкР/час
По словам специалистов, радиационный фон остается стабильным и безопасным для жизни Одесской области. Мониторинг продолжается в постоянном режиме.
Как действовать при повышенных уровнях радиации
Отметим, если уровень радиации превышает норму (более 25 мкР/ч), важно следовать следующим советам, чтобы минимизировать риски для здоровья:
Защита в помещении.
- Оставайтесь в здании. Герметичность помещения понижает риск радиационного облучения.
- Закройте окна, двери, вентиляционные проемы. Используйте уплотнители или пленку.
- Выключите вентиляцию, кондиционеры и обогреватели, которые могут вовлекать воздух извне.
- Находитесь в центре помещения или в подвальных комнатах, вдали от окон и стен.
Защита организма
- Наденьте многослойную одежду, максимально закрывающую тело. Обувь и головной убор также обязательны.
- Используйте маски или респираторы для защиты органов дыхания. При их отсутствии можно прикрыть нос и рот смоченной тканью.
Личная гигиена
- После пребывания на улице снимите одежду и герметично упакуйте ее.
- Примите душ с мылом, особое внимание уделяйте волосам и открытым участкам тела.
- Избегайте использования косметики или кремов, поскольку они могут содержать радиоактивную пыль.
Питание и вода
- Используйте только упакованную или закрытую воду. Открытые источники могут быть загрязнены.
- Пища должна быть герметично упакована или обработана термически. Избегайте свежих фруктов и овощей, не тщательно помытых.
- Не употребляйте молоко или продукты местного производства, если есть риск загрязнения.
Информация и связь
- Следите за официальными сообщениями от ГСЧС или местных властей. Для получения обновлений используйте радио или Интернет.
- Избегайте распространения непроверенной информации.
Йодная профилактика
- В случае официального предупреждения примите препараты йода (например, йодид калия) для защиты щитовидной железы.
- Принимайте только рекомендованную дозу, указанную Министерством здравоохранения.
Экстренная эвакуация
- Если вас попросят эвакуироваться, следуйте указаниям властей.
- Подготовьте набор первой потребности: документы, воду, еду, одежду, аптечку.
- Не оставляйте помещение без необходимости.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить ваше здоровье и снизить влияние радиации на организм.
Напомним, в Чернобыле лягушки приспособились к воздействию радиации. Также мы писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.
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