Робота Чорноморського коридору — скільки кораблів на завантаженні в портах

Судно ZULFIKAR у морі. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 20 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 18 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є один хімічний танкер. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів та одне судно — на вхід.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.