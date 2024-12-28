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Робота для жінок — на Одещині навчатимуть водійок автобусів

28 грудня 2024 14:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Жінки-водійки автобусів: нові можливості для мешканок Одещини
Жінка за кермом автобуса. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Україні розширено пілотний проєкт She Drives, який навчає жінок водійському ремеслу. Мешканки Одеської області можуть також долучитися до ініціативи та отримати можливість працевлаштування після навчання.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України

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Географія пілотного проєкту з навчання жінок-водійок автобусів. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

На Одещині навчатимуть жінок-водійок автобусів

В Україні стартувала нова хвиля пілотного проєкту She Drives, що надає можливість жінкам пройти навчання і стати водійками автобусів. Тепер мешканки Одеської області також мають шанс приєднатися до цього проєкту. Відбір на участь триває до 17 січня. Жінки віком від 21 до 65 років, які мають водійське посвідчення, можуть подати заявку.

Проєкт має на меті не лише підвищення рівня працевлаштування серед жінок, а й руйнування стереотипів про жіночі професії. Після завершення навчання учасниці гарантовано отримають можливість працевлаштування в автобусних компаніях.

Як взяти участь у проєкті

Заявки можна подавати через онлайн-форму на сайті: she-drives.com.ua/form.

Нагадаємо, стало відомо, за що каратимуть роботодавців у 2025 році. Також раніше ми пояснювали, чи потрібно працівнику повертати гроші за невикористану відпустку, якщо він вирішить звільнитися з роботи.

Одеса робота водійське посвідчення Одеська область соціальний проєкт Новини Одеси

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