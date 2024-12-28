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Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

28 декабря 2024 14:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Женщины-водительницы автобусов: новые возможности для жительниц Одесской области
Женщина за рулем автобуса. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Украине расширен пилотный проект She Drives, обучающий женщин водительскому ремеслу. Жители Одесской области могут присоединиться к инициативе и получить возможность трудоустройства после обучения.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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География пилотного проекта по обучению женщин-водитель автобусов. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины.

В Одесской области будут обучать женщин-водителей автобусов

В Украине стартовала новая волна пилотного проекта She Drives, позволяющая женщинам пройти обучение и стать водителями автобусов. Теперь у жителей Одесской области также есть шанс присоединиться к этому проекту. Отбор для участия длится до 17 января. Женщины от 21 до 65 лет, имеющие водительское удостоверение, могут подать заявку.

Цель проекта — не только повышение уровня трудоустройства среди женщин, но и разрушение стереотипов о женских профессиях. После окончания учебы участницы гарантированно получат возможность трудоустройства в автобусных компаниях.

Как принять участие в проекте

Заявки можно подавать через онлайн-форму на сайте: she-drives.com.ua/form.

Напомним, стало известно, за что будут наказывать работодателей в 2025 году. Также ранее мы объясняли, нужно ли работнику возвращать деньги за неиспользованный отпуск, если он решит уволиться с работы.

Одесса работа водительское удостоверение Одесская область социальный проект Новости Одессы

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