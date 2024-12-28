Женщины-водительницы автобусов: новые возможности для жительниц Одесской области

Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов
В Украине расширен пилотный проект She Drives, обучающий женщин водительскому ремеслу. Жители Одесской области могут присоединиться к инициативе и получить возможность трудоустройства после обучения.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
В Одесской области будут обучать женщин-водителей автобусов
В Украине стартовала новая волна пилотного проекта She Drives, позволяющая женщинам пройти обучение и стать водителями автобусов. Теперь у жителей Одесской области также есть шанс присоединиться к этому проекту. Отбор для участия длится до 17 января. Женщины от 21 до 65 лет, имеющие водительское удостоверение, могут подать заявку.
Цель проекта — не только повышение уровня трудоустройства среди женщин, но и разрушение стереотипов о женских профессиях. После окончания учебы участницы гарантированно получат возможность трудоустройства в автобусных компаниях.
Как принять участие в проекте
Заявки можно подавать через онлайн-форму на сайте: she-drives.com.ua/form.
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