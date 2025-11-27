Одеса: затримано чоловіка за зґвалтування малолітньої племінниці

Затриманий чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці злочину

За даними правоохоронців, чоловік запрошував племінницю до себе додому і там вчиняв проти неї сексуальне насильство. Перші злочини були скоєні, коли дівчинці було лише сім років, а останні — в одинадцять. Зловмисник фіксував свої злочини на відеокамеру. Це стало ключовим доказом: під час обшуку поліція знайшла ці відеофайли. Експертиза підтвердила, що на них міститься дитяча порнографія.

Як покарають

Після затримання фігуранта йому одразу повідомили про підозру за цілою низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких зґвалтування, сексуальне насильство, а також створення та зберігання дитячої порнографії. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. За ці звірства йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що американський актор Кевін Спейсі зізнався, що живе "на валізах" через скандал з насиллям. Також ми писали, що у Сумах 60-річний художник розбещував дітей.