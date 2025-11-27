Одесса: задержан мужчина за изнасилование малолетней племянницы

Годами совершал насилие над племянницей — в Одессе задержали дядю
В Одессе 41-летнего мужчину подозревают в страшных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он пойдет за решетку.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Подробности преступления
По данным правоохранителей, мужчина приглашал племянницу к себе домой и там совершал против нее сексуальное насилие. Первые преступления были совершены, когда девочке было всего семь лет, а последние — в одиннадцать. Злоумышленник фиксировал свои преступления на видеокамеру. Это стало ключевым доказательством: во время обыска полиция нашла эти видеофайлы. Экспертиза подтвердила, что на них содержится детская порнография.
Как накажут
После задержания фигуранта ему сразу сообщили о подозрении по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых изнасилование, сексуальное насилие, а также создание и хранение детской порнографии. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. За эти зверства ему грозит до 15 лет заключения.
