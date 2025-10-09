Росія вдосконалює дрони датчиками — Братчук про нову тактику

Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: depositphotos

Росіяни почали оснащувати свої дрони простими датчиками, які реагують на наближення українських безпілотників і змінюють висоту польоту. Через це перехоплювачам складніше влучити у ціль. Ворог намагається адаптуватися, але й Україна не стоїть на місці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Зміни в дронах

Після серії успішних збиттів російських "шахедів" українськими дронами-перехоплювачами ворог почав ставити на свої безпілотники китайські датчики. Вони фіксують поруч інші дрони й змушують апарат різко змінювати висоту польоту.

"Росіяни намагаються адаптуватися. Те саме робимо і ми. Вони теж створюють дрони-перехоплювачі, схожі на наші моделі. Промисловий шпіонаж ніхто не відміняв, але наша інженерна думка не відстає", — сказав Сергій Братчук.

Імпортні комплектуючі

За його словами, противник намагається масштабувати ці процеси, однак поки що не має широких можливостей. Україна ж активно розвиває свої технології, зокрема із застосуванням елементів штучного інтелекту. Братчук також наголосив, що ключова перевага росіян — у доступі до імпортних комплектуючих.

"Якби вони не отримували бодай половину деталей із Китаю, Європи чи Америки, довго б нас не наздоганяли", — зауважив речник.

Він підкреслив, що технологічне змагання триває постійно. Щойно з’являється нова модель дрона, одразу готується і спосіб протидії.

Нагадаємо, ми писали, Нідерланди та Україна домовилися про співпрацю у галузі виробництва безпілотників та бойових роботизованих платформ. Також ми повідомляли, США допомагають Україні розробити дрон-амфібію.