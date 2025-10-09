Россия совершенствует дроны датчиками - Братчук о новой тактике

Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Россияне начали оснащать свои дроны простыми датчиками, которые реагируют на приближение украинских беспилотников и меняют высоту полета. Из-за этого перехватчикам сложнее попасть в цель. Враг пытается адаптироваться, но и Украина не стоит на месте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Изменения в дронах

После серии успешных сбитий российских "шахедов" украинскими дронами-перехватчиками враг начал ставить на свои беспилотники китайские датчики. Они фиксируют рядом другие дроны и заставляют аппарат резко менять высоту полета.

"Россияне пытаются адаптироваться. То же самое делаем и мы. Они тоже создают дроны-перехватчики, похожие на наши модели. Промышленный шпионаж никто не отменял, но наша инженерная мысль не отстает", — сказал Сергей Братчук.

Импортные комплектующие

По его словам, противник пытается масштабировать эти процессы, однако пока не имеет широких возможностей. Украина же активно развивает свои технологии, в частности с применением элементов искусственного интеллекта. Братчук также отметил, что ключевое преимущество россиян — в доступе к импортным комплектующим.

"Если бы они не получали хотя бы половину деталей из Китая, Европы или Америки, долго бы нас не догоняли", — отметил спикер.

Он подчеркнул, что технологическое соревнование продолжается постоянно. Как только появляется новая модель дрона, сразу готовится и способ противодействия.

