РФ адаптирует дроны-камикадзе для атак — что угрожает Одесчине

РФ адаптирует дроны-камикадзе для атак — что угрожает Одесчине


Дата публикации 9 октября 2025 13:55
Россия совершенствует дроны датчиками - Братчук о новой тактике
Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Россияне начали оснащать свои дроны простыми датчиками, которые реагируют на приближение украинских беспилотников и меняют высоту полета. Из-за этого перехватчикам сложнее попасть в цель. Враг пытается адаптироваться, но и Украина не стоит на месте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Изменения в дронах

После серии успешных сбитий российских "шахедов" украинскими дронами-перехватчиками враг начал ставить на свои беспилотники китайские датчики. Они фиксируют рядом другие дроны и заставляют аппарат резко менять высоту полета.

"Россияне пытаются адаптироваться. То же самое делаем и мы. Они тоже создают дроны-перехватчики, похожие на наши модели. Промышленный шпионаж никто не отменял, но наша инженерная мысль не отстает", — сказал Сергей Братчук.

Импортные комплектующие

По его словам, противник пытается масштабировать эти процессы, однако пока не имеет широких возможностей. Украина же активно развивает свои технологии, в частности с применением элементов искусственного интеллекта. Братчук также отметил, что ключевое преимущество россиян — в доступе к импортным комплектующим.

"Если бы они не получали хотя бы половину деталей из Китая, Европы или Америки, долго бы нас не догоняли", — отметил спикер.

Он подчеркнул, что технологическое соревнование продолжается постоянно. Как только появляется новая модель дрона, сразу готовится и способ противодействия.

Напомним, мы писали, Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников и боевых роботизированных платформ. Также мы сообщали, США помогают Украине разработать дрон-амфибию.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны Шахед дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
