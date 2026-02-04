Обстріл Одеси 4 лютого - дрон влучив у житловий будинок

Росія атакує Одесу — дрон влучив у будинок
Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 02:14
Термінова новина
Росіяни в ніч проти 4 лютого атакують Одесу ударними дронами. Один з безпілотників влучив у житловий будинок.
Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Реклама
Читайте також:
Перші наслідки атаки на Одесу в ніч проти 4 лютого
"Одеса під атакою ворожих безпілотників. Є влучання в двоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих та всі деталі зʼясовуємо. Повітряна тривога триває. Прошу перебувати у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 02:03.
Водночас низка місцевих каналів пишуть про роботу ППО та вибухи.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама