Обстріл Одеси 4 лютого - дрон влучив у житловий будинок

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 4 лютого атакують Одесу ударними дронами. Один з безпілотників влучив у житловий будинок.

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Одеса під атакою ворожих безпілотників. Є влучання в двоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих та всі деталі зʼясовуємо. Повітряна тривога триває. Прошу перебувати у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 02:03.

Водночас низка місцевих каналів пишуть про роботу ППО та вибухи.

Новина доповнюється...