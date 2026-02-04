Обстрел Одессы 4 февраля - дрон попал в жилой дом

Россия атакует Одессу - дрон попал в дом - дрон попал в дом
Дата публикации 4 февраля 2026 02:14
Срочная новость
Россияне в ночь на 4 февраля атакуют Одессу ударными дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом.
Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
"Одесса под атакой вражеских беспилотников. Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших и все детали выясняем. Воздушная тревога продолжается. Прошу находиться в безопасных местах", - говорится в сообщении в 02:03.
В то же время ряд местных каналов пишут о работе ПВО и взрывах.
Новость дополняется...
