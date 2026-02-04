Видео
Главная Одесса Россия атакует Одессу - дрон попал в дом - дрон попал в дом

Россия атакует Одессу - дрон попал в дом - дрон попал в дом

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 02:14
Обстрел Одессы 4 февраля - дрон попал в жилой дом
Срочная новость

Россияне в ночь на 4 февраля атакуют Одессу ударными дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Первые последствия атаки на Одессу в ночь на 4 февраля

"Одесса под атакой вражеских беспилотников. Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших и все детали выясняем. Воздушная тревога продолжается. Прошу находиться в безопасных местах", - говорится в сообщении в 02:03.

В то же время ряд местных каналов пишут о работе ПВО и взрывах.

Новость дополняется...

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
