Головна Одеса Росія атакувала Одесу дронами — перші фото та відео наслідків

Росія атакувала Одесу дронами — перші фото та відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 09:00
У ДСНС показали наслідки атаки російських дронів на Одесу
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Уночі терористична Росія у ніч на 9 лютого знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапив промисловий об’єкт, сталося займання майна.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційні джерела.

Читайте також:

РФ атакувала Одесу дронами: що відомо про наслідки

За інформацією ДСНС Одещини, внаслідок влучань на одному з промислових підприємств спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

До гасіння залучали 15 одиниць техніки та 62 вогнеборців. Додатково працювали 2 одиниці техніки та 5 фахівців Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба". Пожежу ліквідовано, загиблих і постраждалих немає.

Пожежа на підприємстві
Пожежа, яка виникла унаслідок атаки дронами по Одесі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ударом пошкоджено промисловий об’єкт, а вибуховою хвилею вибито вікна в релігійній споруді.

"Щодо житлового фонду — пошкодження мінімальні. Комунальні служби вже відпрацювали на місцях і оперативно усунули наслідки. Інформація про постраждалих не надходила", — зазначив Сергій Лисак.

Вибиті вікна
Вибиті вікна у будівлі. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Пошкоджена будівля
Пошкодження, які виникли унаслідок атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Водночас голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також підтвердив атаку та наголосив, що пожежу вдалося швидко загасити. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, вибуховою хвилею вибито вікна в прилеглих будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих", — повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, вночі та вранці 7 лютого росіяни випустили на Україну близько 400 дронів та ще 40 ракет. Головною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

Також ми писали, що під ударом росіян були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. Крім того армія РФ вдарили по Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
