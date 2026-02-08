Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия атаковала Одессу дронами — первые фото и видео последствий

Россия атаковала Одессу дронами — первые фото и видео последствий

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 09:00
В ГСЧС показали последствия атаки российских дронов на Одессу
Спасатели тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области/facebook

Ночью террористическая Россия в ночь на 9 февраля снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под удар попал промышленный объект, произошло возгорание имущества.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.

Реклама
Читайте также:

РФ атаковала Одессу дронами: что известно о последствиях

По информации ГСЧС Одесской области, в результате попаданий на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

К тушению привлекали 15 единиц техники и 62 пожарных. Дополнительно работали 2 единицы техники и 5 специалистов Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба". Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Пожежа на підприємстві
Пожар, который возник в результате атаки дронами по Одессе. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области/facebook

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ударом поврежден промышленный объект, а взрывной волной выбиты окна в религиозном сооружении.

"Что касается жилого фонда — повреждения минимальные. Коммунальные службы уже отработали на местах и оперативно устранили последствия. Информация о пострадавших не поступала", — отметил Сергей Лысак.

Вибиті вікна
Выбитые окна в здании. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Пошкоджена будівля
Повреждения, которые возникли в результате атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также подтвердил атаку и отметил, что пожар удалось быстро потушить. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Повреждения получило промышленное предприятие, взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Олег Кипер.

Напомним, ночью и утром 7 февраля россияне выпустили на Украину около 400 дронов и еще 40 ракет. Главной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Также мы писали, что под ударом россиян были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Кроме того армия РФ ударили по Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации