В ГСЧС показали последствия атаки российских дронов на Одессу

Спасатели тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области/facebook

Ночью террористическая Россия в ночь на 9 февраля снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под удар попал промышленный объект, произошло возгорание имущества.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.

По информации ГСЧС Одесской области, в результате попаданий на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

К тушению привлекали 15 единиц техники и 62 пожарных. Дополнительно работали 2 единицы техники и 5 специалистов Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба". Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Пожар, который возник в результате атаки дронами по Одессе. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области/facebook

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ударом поврежден промышленный объект, а взрывной волной выбиты окна в религиозном сооружении.

"Что касается жилого фонда — повреждения минимальные. Коммунальные службы уже отработали на местах и оперативно устранили последствия. Информация о пострадавших не поступала", — отметил Сергей Лысак.

Выбитые окна в здании. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Повреждения, которые возникли в результате атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также подтвердил атаку и отметил, что пожар удалось быстро потушить. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Повреждения получило промышленное предприятие, взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Олег Кипер.

Напомним, ночью и утром 7 февраля россияне выпустили на Украину около 400 дронов и еще 40 ракет. Главной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Также мы писали, что под ударом россиян были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Кроме того армия РФ ударили по Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

