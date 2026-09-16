Поїзд Київ — Миколаїв атакували: пасажирів евакуювали

Палаючий потяг. Фото: скриншот з відео

Російські війська продовжують "полювати" за пасажирськими потягами. Зранку, 16 вересня під удар потрапив поїзд, який прямував за маршрутом Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці людей встигли евакуювати. Поїзна та локомотивна бригади також залишили потяг до удару.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Укрзалізницю".

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Атака на поїзд

Під удар потрапив поїзд №122, який прямував із Києва до Миколаєва. Горить локомотив потяга. Про інші ушкодження наразі не відомо. Моніторингова команда Укрзалізниці завчасно попередила про небезпеку та дала команду на евакуацію. До початку атаки з поїзда вивели пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади. Таким чином, люди не перебували у вагонах під час удару. В Укрзалізниці подякували працівникам за злагоджені дії та наголосили, що найважливішим є збереження життя людей.

"Терористам — рано чи пізно відповідати за такі злочини. Ті хто збивають пасажирські літаки чи влаштовують "сафарі" за пасажирськими поїздами точно не завершують добре", — написав голова УЗ Олександр Перцовський.

Трансфер до Миколаєва

Для пасажирів, які прямували до Миколаєва, організовують автобусний трансфер спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Таким чином пасажири зможуть продовжити свій шлях до пункту призначення попри атаку на поїзд.

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Попередні атаки на потяги

23 серпня на Одещині російський ударний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир — Одеса. Перед атакою моніторингова команда "Укрзалізниці" оголосила евакуацію, а поїзд екстрено зупинили на перегоні. Завдяки цьому вдалося врятувати пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади.

На момент атаки у поїзді перебували 593 пасажири, серед них 15 дітей. Після удару Одеська обласна державна адміністрація та ДСНС організували довезення людей до Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія двічі за 13 серпня атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 22 серпня російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру України. На Одещині під ударом опинилася станція Роздільна, де пошкоджено будівлю вокзалу. Водночас росіяни атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району.