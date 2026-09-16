Поезд «Киев — Николаев» подвергся нападению: пассажиров эвакуировали

Горящий поезд. Фото: скриншот из видео

Российские войска продолжают "охотиться" за пассажирскими поездами. Утром 16 сентября под обстрел попал поезд, следовавший по маршруту Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" людей успели эвакуировать. Поездная и локомотивная бригады также покинули поезд до удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализницю".

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Нападение на поезд

Под удар попал поезд №122, следовавший из Киева в Николаев. Горит локомотив поезда. О других повреждениях пока не известно. Мониторинговая команда "Укрзализныци" заблаговременно предупредила об опасности и дала команду на эвакуацию. До начала атаки из поезда вывели пассажиров, а также локомотивную и поездную бригады. Таким образом, во время удара в вагонах никого не было. В "Укрзализныце" поблагодарили сотрудников за слаженные действия и подчеркнули, что самое важное — это сохранение жизни людей.

"Террористам — рано или поздно придется ответить за такие преступления. Те, кто сбивает пассажирские самолеты или устраивает "сафари" на пассажирские поезда, точно не закончат хорошо", — написал глава УЗ Александр Перцовский.

Трансфер в Николаев

Для пассажиров, направлявшихся в Николаев, организуют автобусный трансфер совместно с Николаевской областной военной администрацией. Таким образом пассажиры смогут продолжить свой путь до пункта назначения, несмотря на атаку на поезд.

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Предыдущие атаки на поезда

23 августа в Одесской области российский ударный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда №147 Житомир — Одесса. Перед атакой мониторинговая команда "Укрзализныци" объявила эвакуацию, а поезд экстренно остановили на участке. Благодаря этому удалось спасти пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады.

На момент атаки в поезде находились 593 пассажира, среди них 15 детей. После удара Одесская областная государственная администрация и ГСЧС организовали доставку людей в Одессу.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров с опасного участка эвакуировали на автобусах в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 22 августа российские войска вновь атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В Одесской области под ударом оказалась станция Раздельная, где было повреждено здание вокзала. Одновременно россияне атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района.