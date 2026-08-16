РФ двічі атакувала Одещину реактивними БпЛА 16 серпня

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська 16 серпня двічі атакували цивільні об'єкти на Одещині реактивними безпілотниками. Під час першого удару було атаковано поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси, під час повторної атаки зруйновано два житлові будинки. За попередніми даними, загалом постраждали семеро людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Повторний удар по Одещині

Буквально одразу після першої атаки російські війська знову спрямували реактивний безпілотник по цивільній інфраструктурі області. Цього разу внаслідок влучання було зруйновано два житлові будинки. За попередньою інформацією Олега Кіпера, під час повторної атаки постраждали троє людей. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару.

"Ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині. Ударом реактивного БпЛА зруйновано два житлових будинки. За попередніми даними, на жаль, троє людей постраждало", — повідомив Олег Кіпер.

Інформація про масштаби руйнувань та стан потерпілих наразі ще уточнюється.

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Зросла кількість постраждалих

Тим часом кількість постраждалих унаслідок попередньої атаки на торговельний центр у передмісті Одеси зросла до чотирьох. Раніше повідомлялося про двох потерпілих. Серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років. Трьох людей госпіталізували, усім надають необхідну медичну допомогу.

Перший удар також було завдано реактивним БпЛА. За інформацією ОВА, російський безпілотник атакував поштове відділення, розташоване у будівлі гіпермаркету "Епіцентр" у передмісті Одеси. На місці ліквідовують наслідки атаки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в регіоні вночі фіксували рух російських безпілотників. Зокрема, близько 04:23 Повітряні сили повідомляли про БпЛА в області. Унаслідок нічної атаки в Білгород-Дністровському вибуховою хвилею пошкодило скління та частково фасади трьох п'ятиповерхових житлових будинків. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія 13 серпня двічі атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.