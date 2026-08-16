В Одесі пролунали вибухи під час тривоги: горить гіпермаркет

Дим після влучання в Одесі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У неділю, 16 серпня, в Одесі знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим військові попереджали про повітряну загрозу для регіону. Інформація про можливі влучання та їхні наслідки наразі уточнюється, проте містяни масово поширюють відео, на якому видно пожежу в гіпермаркеті "Епіцентр" на Овідіопольській дорозі.

Про це інформує Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Під час тривоги у місті було чутно вибухи. Офіційної інформації про місце можливого влучання, постраждалих або масштаби руйнувань на цю хвилину немає. Водночас на опублікованих містянами кадрах видно, як під час тривоги над "Епіцентром" пролітає ударний дрон РФ. У якусь мить він "пішов" на зниження і влучив у будівлю, в якій розташовується гіпермаркет. За деякими даними, через обстріл спалахнула пожежа на складі "Нової пошти", який теж розташований у будівлі "Епіцентру".

Додамо, що про рух дронів повідомляли Повітряні сили ЗС України. Через деякий час після оголошення тривоги у місті було чути сильні вибухи.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот

Станом на зараз, 14:40, тривога триває, періодично чути роботу ППО та проліт ворожих дронів.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Атака на Одещину

Неспокійною для Одеси й області була і попередня ніч. Новини.LIVE писали, що в регіоні вночі фіксували рух російських безпілотників. Зокрема, близько 04:23 Повітряні сили повідомляли про БпЛА на півдні області, які рухалися у напрямку Рені.

Унаслідок нічної атаки удару зазнав Білгород-Дністровський. Вибуховою хвилею там пошкодило скління та частково фасади трьох п'ятиповерхових житлових будинків. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 15 серпня Білгород-Дністровський на Одещині понад три години перебував під атакою російських безпілотників. Внаслідок ударів зруйновано взуттєву фабрику та пошкоджено адміністративну будівлю. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.