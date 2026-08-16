В Одессе раздались взрывы во время тревоги: горит гипермаркет

Дым после попадания в Одессе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В воскресенье, 16 августа, в Одессе вновь раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим военные предупреждали о воздушной угрозе для региона. Информация о возможных попаданиях и их последствиях пока уточняется, однако жители города массово распространяют видео, на котором виден пожар в гипермаркете "Эпицентр" на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Во время тревоги в городе были слышны взрывы. Официальной информации о месте возможного попадания, пострадавших или масштабах разрушений на данный момент нет. В то же время на опубликованных жителями города кадрах видно, как во время тревоги над "Эпицентром" пролетает ударный дрон РФ. В какой-то момент он "пошел" на снижение и попал в здание, в котором располагается гипермаркет. По некоторым данным, в результате обстрела вспыхнул пожар на складе "Новой почты", который также находится в здании "Эпицентра".

Добавим, что о передвижении дронов сообщали Воздушные силы ВС Украины. Спустя некоторое время после объявления тревоги в городе были слышны сильные взрывы.

Сообщение о передвижении БПЛА. Фото: скриншот

На данный момент, 14:40, тревога продолжается, периодически слышна работа ПВО и пролет вражеских дронов.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Атака на Одесскую область

Неспокойной для Одессы и области была и предыдущая ночь. Новини.LIVE сообщали, что в регионе ночью фиксировалось движение российских беспилотников. В частности, около 04:23 Воздушные силы сообщали о БПЛА на юге области, которые двигались в направлении Рени.

В результате ночной атаки удар пришелся на Белгород-Днестровский. Взрывной волной там были повреждены окна и частично фасады трех пятиэтажных жилых домов. По предварительным данным, два человека пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 августа Белгород-Днестровский в Одесской области более трёх часов подвергался атаке российских беспилотников. В результате ударов была разрушена обувная фабрика и повреждено административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.