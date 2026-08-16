Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе после взрыва горит гипермаркет: атака продолжается

В Одессе после взрыва горит гипермаркет: атака продолжается

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 14:23
В Одессе раздались взрывы во время тревоги: горит гипермаркет
Дым после попадания в Одессе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В воскресенье, 16 августа, в Одессе вновь раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим военные предупреждали о воздушной угрозе для региона. Информация о возможных попаданиях и их последствиях пока уточняется, однако жители города массово распространяют видео, на котором виден пожар в гипермаркете "Эпицентр" на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Во время тревоги в городе были слышны взрывы. Официальной информации о месте возможного попадания, пострадавших или масштабах разрушений на данный момент нет. В то же время на опубликованных жителями города кадрах видно, как во время тревоги над "Эпицентром" пролетает ударный дрон РФ. В какой-то момент он "пошел" на снижение и попал в здание, в котором располагается гипермаркет. По некоторым данным, в результате обстрела вспыхнул пожар на складе "Новой почты", который также находится в здании "Эпицентра".

Добавим, что о передвижении дронов сообщали Воздушные силы ВС Украины. Спустя некоторое время после объявления тревоги в городе были слышны сильные взрывы.

В Одесі після вибуху горить гіпермаркет: атака триває - фото 1
Сообщение о передвижении БПЛА. Фото: скриншот

На данный момент, 14:40, тревога продолжается, периодически слышна работа ПВО и пролет вражеских дронов.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Атака на Одесскую область

Неспокойной для Одессы и области была и предыдущая ночь. Новини.LIVE сообщали, что в регионе ночью фиксировалось движение российских беспилотников. В частности, около 04:23 Воздушные силы сообщали о БПЛА на юге области, которые двигались в направлении Рени.

В результате ночной атаки удар пришелся на Белгород-Днестровский. Взрывной волной там были повреждены окна и частично фасады трех пятиэтажных жилых домов. По предварительным данным, два человека пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 августа Белгород-Днестровский в Одесской области более трёх часов подвергался атаке российских беспилотников. В результате ударов была разрушена обувная фабрика и повреждено административное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Новости Одессы дроны атака Эпицентр обстрел Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации