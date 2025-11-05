Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія готує дітей з окупованих територій до війни

Росія готує дітей з окупованих територій до війни

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:10
Оновлено: 13:31
У Криму понад 30 тисяч дітей Росія втягнула до «Юнармії»
Діти з "Юнармії". Фото ілюстративне: Крим.Реалії

У тимчасово окупованому Криму та Севастополі понад 32 тисячі дітей стали учасниками російського воєнізованого руху "Юнармія". Це найбільший показник серед усіх окупованих територій України. Дітей залучають до військових таборів і навчань під контролем російських відомств.

Про це йдеться в матеріалі видання BBC.

Реклама
Читайте також:

Залучення дітей до "Юнармії"

На захоплених територіях України проживає близько 600 тисяч школярів. З них понад 43 тисячі вже приєдналися до російського руху "Юнармія". Найбільше дітей зібрано саме в Криму — понад 15 тисяч — і ще близько 17 тисяч у Севастополі. Для порівняння, у Донецькій області нараховується близько 5 тисяч "юнармійців", у Луганській — 6 тисяч, а в Запорізькій та Херсонській областях — лише кілька сотень.

До лав цього руху нині приймають навіть тих, хто народився вже після анексії Криму — тобто після 2014 року. За оцінками експертів, близько чверті заходів "Юнармії" присвячені радянським святам і Другій світовій війні, що є частиною пропагандистського виховання.

У спеціальних таборах дітей вчать військовим навичкам. Зокрема, копати окопи, штурмувати позиції, керувати дронами, шукати рештки солдатів та навіть стрибати з парашутами. Усі ці заклади підпорядковуються міністерствам оборони, освіти, охорони здоров’я Росії та управлінню справами президента РФ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Росії арештували опікунку дітей із Маріуполя за торгівлю людьми. Також ми писали, що Україна повернула на підконтрольну територію ще групу дітей, яких викрала РФ.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси окупація Росія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації