У Криму понад 30 тисяч дітей Росія втягнула до «Юнармії»

Діти з "Юнармії". Фото ілюстративне: Крим.Реалії

У тимчасово окупованому Криму та Севастополі понад 32 тисячі дітей стали учасниками російського воєнізованого руху "Юнармія". Це найбільший показник серед усіх окупованих територій України. Дітей залучають до військових таборів і навчань під контролем російських відомств.

Про це йдеться в матеріалі видання BBC.

Реклама

Читайте також:

Залучення дітей до "Юнармії"

На захоплених територіях України проживає близько 600 тисяч школярів. З них понад 43 тисячі вже приєдналися до російського руху "Юнармія". Найбільше дітей зібрано саме в Криму — понад 15 тисяч — і ще близько 17 тисяч у Севастополі. Для порівняння, у Донецькій області нараховується близько 5 тисяч "юнармійців", у Луганській — 6 тисяч, а в Запорізькій та Херсонській областях — лише кілька сотень.

До лав цього руху нині приймають навіть тих, хто народився вже після анексії Криму — тобто після 2014 року. За оцінками експертів, близько чверті заходів "Юнармії" присвячені радянським святам і Другій світовій війні, що є частиною пропагандистського виховання.

У спеціальних таборах дітей вчать військовим навичкам. Зокрема, копати окопи, штурмувати позиції, керувати дронами, шукати рештки солдатів та навіть стрибати з парашутами. Усі ці заклади підпорядковуються міністерствам оборони, освіти, охорони здоров’я Росії та управлінню справами президента РФ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Росії арештували опікунку дітей із Маріуполя за торгівлю людьми. Також ми писали, що Україна повернула на підконтрольну територію ще групу дітей, яких викрала РФ.