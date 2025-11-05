В Крыму более 30 тысяч детей Россия вовлекла в "Юнармию"

Дети из "Юнармии". Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Во временно оккупированном Крыму и Севастополе более 32 тысяч детей стали участниками российского военизированного движения "Юнармия". Это самый большой показатель среди всех оккупированных территорий Украины. Детей привлекают к военным лагерям и учениям под контролем российских ведомств.

Об этом говорится в материале издания BBC.

Реклама

Читайте также:

Привлечение детей к "Юнармии"

На захваченных территориях Украины проживает около 600 тысяч школьников. Из них более 43 тысяч уже присоединились к российскому движению "Юнармия". Больше всего детей собрано именно в Крыму — более 15 тысяч — и еще около 17 тысяч в Севастополе. Для сравнения, в Донецкой области насчитывается около 5 тысяч "юнармейцев", в Луганской — 6 тысяч, а в Запорожской и Херсонской областях — всего несколько сотен.

В ряды этого движения сейчас принимают даже тех, кто родился уже после аннексии Крыма — то есть после 2014 года. По оценкам экспертов, около четверти мероприятий "Юнармии" посвящены советским праздникам и Второй мировой войне, что является частью пропагандистского воспитания.

В специальных лагерях детей учат военным навыкам. В частности, копать окопы, штурмовать позиции, управлять дронами, искать останки солдат и даже прыгать с парашютами. Все эти заведения подчиняются министерствам обороны, образования, здравоохранения России и управлению делами президента РФ.

Напомним, мы сообщали, что в России арестовали опекуна детей из Мариуполя за торговлю людьми. Также мы писали, что Украина вернула на подконтрольную территорию еще группу детей, которых похитила РФ.