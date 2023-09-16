Росія обстріляла одеські порти 118 разів

Обстріл порту на Дунаї. Фото: MIHAI RADU

Під час дронових атак на південь Одеської області Росія обстріляла українські порти 118 разів. Атаки на зернові термінали країна-агресорка розпочала після припинення дії зернової угоди.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у коментарі видавництву Reuters.

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За його словами, цими ударами зруйновано або пошкоджено близько третини портової інфраструктури України.

Крім того, західні партнери вважають, що Росія, яка в середині липня відмовилася від угоди, своїми діями скасувала де-факто блокаду чорноморських портів України. Але відтоді неодноразово обстрілювала українські річкові порти, які розташовані по інший бік Дунаю від Європейського союзу та членом НАТО Румунії.

"Рівень транзиту, який ми хочемо досягти у наступні місяці, — чотири мільйони тонн, і така річ можлива", — сказав румунський політичний діяч Сорін Гріндяну.

Нагадаємо, заступник керівника військового штабу Румунії генерал Георгіца Влад попередив, що країна не соромиться атакувати російські дрони, які можуть загрожувати Румунії. При цьому через підвищену активність Росії біля українських портів на Дунаї Румунія посилила свою присутність у районі дельти річки, розгорнувши близько 600 військ та радіолокаційне обладнання.