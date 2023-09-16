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Россия обстреляла одесские порты 118 раз, — Кубраков

16 сентября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия обстреляла одесские порты 118 раз
Обстрел порта на Дунае. Фото: MIHAI RADU
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время дроновых атак к югу Одесской области Россия обстреляла украинские порты 118 раз. Атаки на зерновые терминалы страна-агрессор начала после прекращения действия зернового соглашения.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в комментарии издательству Reuters.

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По его словам, этими ударами разрушены или повреждены около трети портовой инфраструктуры Украины.

Кроме того, западные партнеры считают, что Россия, которая в середине июля отказалась от соглашения, своими действиями упразднила де-факто блокаду черноморских портов Украины. С тех пор неоднократно обстреливала украинские речные порты, расположенные по другую сторону Дуная от Европейского союза и членом НАТО Румынии.

"Уровень транзита, который мы хотим достичь в следующие месяцы, — четыре миллиона тонн, и такая вещь возможна", — сказал румынский политический деятель Сорин Гриндяну.

Напомним, замруководителя военного штаба Румынии генерал Георгица Влад предупредил, что страна не стесняется атаковать российские дроны, которые могут угрожать Румынии. При этом из-за повышенной активности России возле украинских портов на Дунае Румыния усилила свое присутствие в районе дельты реки, развернув около 600 войск и радиолокационное оборудование.

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