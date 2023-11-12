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Росія обстріляла південь України різними типами ракет — у чому особливість атаки

12 листопада 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія обстріляла південь України різними типами ракет — у чому особливість атаки
Російська ракета летить в Україну. Фото: Сили оборони півдня України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вночі Росія здійснила атаку на південні регіони України. При цьому використовувалися балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер-М", а також крилаті ракети, схожі на Х-59.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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У повідомленні йдеться, що ці керовані ракети пролітали складний шлях, намагаючись уникнути перехоплення системами ППО. Попри це, українським силам ППО вдалося збити одну з крилатих ракет у Миколаївській області.

Інша ракета та балістична досягли своєї мети, але впали на безлюдну територію, не викликавши серйозних руйнувань чи жертв. Однак від падіння фрагментів збитої ракети деякі житлові будинки зазнали пошкоджень. Постраждалих серед населення, за попередніми даними, немає.

Заходи безпеки під час атаки

Сили оборони півдня України нагадали про важливість дотримання заходів безпеки під час повітряної тривоги: переходьте в укриття та дотримуйтесь правила "двох стін".

"Пам'ятайте, що навіть успішні дії сил протиповітряної оборони можуть призвести до падіння уламків, що є ризиком", — йдеться в повідомленні.

Одесса
Повідомлення Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що розпочався 627 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворожі сили продовжують вдаватися до тактики терору, здійснюють ракетні та авіаудари, а також обстрілюють із систем залпового вогню, вражаючи не лише військові цілі, а й безліч цивільних об'єктів у країні.

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