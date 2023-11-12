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Россия обстреляла юг Украины разными типами ракет — в чем особенность атаки

12 ноября 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия обстреляла юг Украины разными типами ракет — в чем особенность атаки
Российская ракета летит на Украину. Фото: Силы обороны юга Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ночью Россия совершила атаку на южные регионы Украины. При этом использовались баллистические ракеты, вероятно типа "Искандер-М", а также крылатые ракеты, похожие на Х-59. 

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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В сообщении говорится, что эти управляемые ракеты пролетали сложный путь, пытаясь избежать перехвата системами ПВО. Несмотря на это, украинским силам ПВО удалось сбить одну из крылатых ракет в Николаевской области. 

Ракеты достигли своей цели, но упали на безлюдную территорию, не вызвав серьезных разрушений или жертв. Однако от падения фрагментов сбитой ракеты некоторые жилые дома получили повреждения. Пострадавших среди населения, по предварительным данным, нет.

Меры безопасности во время атаки

Силы обороны юга Украины напомнили о важности соблюдения мер безопасности во время воздушной тревоги: переходите в укрытия и следуйте правилу "двух стен". 

"Помните, что даже успешные действия сил противовоздушной обороны могут привести к падению обломков, что также опасно", — говорится в сообщении.

Одесса
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, что начался 627 день широкомасштабной войны России против Украины. Вражеские силы продолжают прибегать к тактике террора, осуществляют ракетные и авиаудары, а также выполняют обстрелы из систем залпового огня, поражая не только военные цели, но и множество гражданских объектов в стране.

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