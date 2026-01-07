Відео
Головна Одеса Росія прицільно гатить по логістиці Одещини — посилення захисту

Росія прицільно гатить по логістиці Одещини — посилення захисту

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 11:15
Логістика Одещини під ударами росії: оборона посилена
Пошкоджений міст в Маяках. Фото: Віктор Микита

Наприкінці минулого року росіяни почали атаки на важливі шляхи та інфраструктуру Одещини. Постраждали трасові маршрути та шляхопроводи, через що ускладнилася доставка вантажів і пересування в прикордонних районах. Попри загрозу, логістика регіону продовжує працювати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Читайте також:

Удари по логістиці

У грудні противник завдав серії ракетних ударів по трасах і мостах, що ведуть до кордону з Румунією. Це створило додаткові ризики для транспортування вантажів і безпеки місцевих жителів. Частково постраждала інфраструктура логістичних маршрутів, проте робота з її відновлення триває, хоч деталі наразі не розголошують. За словами Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня України, ситуація під контролем.

"Ми фіксуємо фактично ту ж кількість ударів, — але працюємо над тим, щоб зменшити наслідки", — зазначив Волошин.

Речник уточнив, що основна мета цих заходів — мінімізувати шкоду від атак, зберегти роботу ключових маршрутів і забезпечити безпеку людей. Попри активність противника, логістика регіону залишається функціональною, хоча ситуація напружена.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 5 січня росіяни атакували Київщину — є загиблі. Також ми писали, що зросла кількість жертв російського удару по Харкову.

Одеса міст Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
