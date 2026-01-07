Логистика Одесской области под ударами россии: оборона усилена

Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микита

В конце прошлого года россияне начали атаки на важные пути и инфраструктуру Одесской области. Пострадали трассовые маршруты и путепроводы, из-за чего усложнилась доставка грузов и передвижение в приграничных районах. Несмотря на угрозу, логистика региона продолжает работать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Удары по логистике

В декабре противник нанес серии ракетных ударов по трассам и мостам, ведущим к границе с Румынией. Это создало дополнительные риски для транспортировки грузов и безопасности местных жителей. Частично пострадала инфраструктура логистических маршрутов, однако работа по ее восстановлению продолжается, хотя детали пока не разглашаются. По словам Владислава Волошина, спикера Сил обороны Юга Украины, ситуация под контролем.

"Мы фиксируем фактически то же количество ударов, — но работаем над тем, чтобы уменьшить последствия", — отметил Волошин.

Спикер уточнил, что основная цель этих мероприятий — минимизировать ущерб от атак, сохранить работу ключевых маршрутов и обеспечить безопасность людей. Несмотря на активность противника, логистика региона остается функциональной, хотя ситуация напряженная.

