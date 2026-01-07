Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия прицельно бьет по логистике Одесчины — усиление защиты

Россия прицельно бьет по логистике Одесчины — усиление защиты

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 11:15
Логистика Одесской области под ударами россии: оборона усилена
Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Микита

В конце прошлого года россияне начали атаки на важные пути и инфраструктуру Одесской области. Пострадали трассовые маршруты и путепроводы, из-за чего усложнилась доставка грузов и передвижение в приграничных районах. Несмотря на угрозу, логистика региона продолжает работать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Реклама
Читайте также:

Удары по логистике

В декабре противник нанес серии ракетных ударов по трассам и мостам, ведущим к границе с Румынией. Это создало дополнительные риски для транспортировки грузов и безопасности местных жителей. Частично пострадала инфраструктура логистических маршрутов, однако работа по ее восстановлению продолжается, хотя детали пока не разглашаются. По словам Владислава Волошина, спикера Сил обороны Юга Украины, ситуация под контролем.

"Мы фиксируем фактически то же количество ударов, — но работаем над тем, чтобы уменьшить последствия", — отметил Волошин.

Спикер уточнил, что основная цель этих мероприятий — минимизировать ущерб от атак, сохранить работу ключевых маршрутов и обеспечить безопасность людей. Несмотря на активность противника, логистика региона остается функциональной, хотя ситуация напряженная.

Напомним, мы сообщали, что 5 января россияне атаковали Киевскую область — есть погибшие. Также мы писали, что возросло количество жертв российского удара по Харькову.

Одесса мост Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации