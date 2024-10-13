Росіяни вивели споряджені ракетоносії в Чорне море

Російський ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

У неділю, 13 жовтня, військові повідомляють про підвищену загрозу ударів з боку російських ракетоносіїв. У Чорне море виведено два ворожі кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатні завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області. Загальний залп цих ракет може становити до 8 одиниць.

Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Крім того, в Середземному морі зафіксовано два російські кораблі, один з них також несе на борту "Калібри" з можливістю залпу до 4 ракет. В Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе Sea Baby у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

Нагадаємо, в одеської 122-ї окремої бригади ТрО змінився командир. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.