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Россия вывела носители "Калибров" в Черное море — угроза ударов по Украине

13 октября 2024 11:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне вывели снаряженные ракетоносители в Черное море
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 13 октября, военные сообщают о повышенной угрозе ударов со стороны российских ракетоносителей. В Черное море выведены два вражеских корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способные наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области. Общий залп этих ракет может составлять до 8 единиц.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, в Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из них также несет на борту "Калибры" с возможностью залпа до 4 ракет. В Азовском море пока вражеские корабли отсутствуют.

Россия вывела ракетоносители "Калибров" в Черное море - угроза ударов по Украине - фото 1
Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

Напомним, у одесской 122-й отдельной бригады ТрО сменился командир. Также мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы угроза кораблей

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