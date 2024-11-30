Чорне море: два російські носії "Калібрів" на чергуванні

Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо
Станом на ранок 30 листопада в Чорному морі чергують два російські кораблі. Вони є носіями ракет "Калібр".
Про це у суботу, 30 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів у морях
- у Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр". Наразі вони не споряджені.
- в Азовському та Середземному морях ворожі кораблі відсутні.
Прохід Керченською протокою
За останню добу Керченською протокою пройшли 14 суден:
- До Чорного моря — 3 судна, однак жодне з них не продовжило рух у напрямку Босфору.
- До Азовського моря — 11 суден, з яких 7 прибули з протоки Босфор.
Як стверджують військові, РФ продовжує систематично порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден (AIS). Це ускладнює контроль за морським трафіком і створює небезпеку для інших судноплавних об’єктів.
Нагадаємо, в ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів. Також у Грузії силовики затримують учасників протестів.
Читайте Новини.LIVE!