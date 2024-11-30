Чорне море: два російські носії "Калібрів" на чергуванні

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 30 листопада в Чорному морі чергують два російські кораблі. Вони є носіями ракет "Калібр".

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

у Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр". Наразі вони не споряджені.

в Азовському та Середземному морях ворожі кораблі відсутні.

Прохід Керченською протокою

За останню добу Керченською протокою пройшли 14 суден:

До Чорного моря — 3 судна, однак жодне з них не продовжило рух у напрямку Босфору.

До Азовського моря — 11 суден, з яких 7 прибули з протоки Босфор.

Як стверджують військові, РФ продовжує систематично порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден (AIS). Це ускладнює контроль за морським трафіком і створює небезпеку для інших судноплавних об’єктів.

Нагадаємо, в ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів. Також у Грузії силовики затримують учасників протестів.