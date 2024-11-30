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Россия вывела в Черное море носители "Калибров" — что известно

30 ноября 2024 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Черное море: два российских носителя "Калибров" на дежурстве
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 30 ноября в Черном море дежурят два российских корабля. Они являются носителями ракет "Калибр".

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

  • в Черном море находятся 2 российских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Пока они не снаряжены.
  • в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

Проход по Керченскому проливу

За последние сутки по Керченскому проливу прошли 14 судов:

  • До Черного моря — 3 судна, однако ни одно из них не продолжило движение в направлении Босфора.
  • До Азовского моря — 11 судов, из которых 7 прибыли из пролива Босфор.

Как утверждают военные, РФ продолжает систематически нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации судов (AIS). Это усложняет контроль над морским трафиком и создает опасность для других судоходных объектов.

Напомним, в ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов. Также в Грузии силовики задерживают участников протестов.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы угроза кораблей

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10:17 Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение

10:03 СМИ узнали, сколько военных вернулось из СОЧ на службу

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