Черное море: два российских носителя "Калибров" на дежурстве

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 30 ноября в Черном море дежурят два российских корабля. Они являются носителями ракет "Калибр".

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

в Черном море находятся 2 российских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Пока они не снаряжены.

в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

Проход по Керченскому проливу

За последние сутки по Керченскому проливу прошли 14 судов:

До Черного моря — 3 судна, однако ни одно из них не продолжило движение в направлении Босфора.

До Азовского моря — 11 судов, из которых 7 прибыли из пролива Босфор.

Как утверждают военные, РФ продолжает систематически нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации судов (AIS). Это усложняет контроль над морским трафиком и создает опасность для других судоходных объектов.

Напомним, в ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов. Также в Грузии силовики задерживают участников протестов.