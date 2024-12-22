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Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря — де є загроза

22 грудня 2024 10:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі немає ворожих кораблів, у Середземному — 6
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 22 грудня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. Натомість у Середземному морі перебувають шість кораблів РФ, серед них є ракетоносії.

Про це у неділю, 22 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі на чергуванні

За інформацією військових, наразі ситуація в акваторіях Чорного та Азовського морів залишається стабільною — ворожі кораблі не зафіксовані. Однак у Середземному морі перебувають шість російських кораблів, серед яких три несуть крилаті ракети "Калібр". Їхній сумарний залп може досягати 25 одиниць.

Рух через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку було зафіксовано рух суден:

  • до Чорного моря увійшли 6 суден, з яких 5 продовжили рух до протоки Босфор;
  • До Азовського моря — 15 суден, з них 10 прийшли з Босфору.

Крім того, за інформацією ВМС ЗСУ, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях, що створює додаткові ризики для навігації.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ. Також Президент України Володимир Зеленський пообіцяв помсту окупантам за атаки на Україну.

Одеса Чорне море Одеська область війна загроза кораблів ракетоносій

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