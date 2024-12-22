Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза arrow

Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза

22 декабря 2024 10:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Черном море нет вражеских кораблей, в Средиземном — 6
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро 22 декабря в Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. В Средиземном море же находятся шесть кораблей РФ, среди них есть ракетоносители.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:
Россия вывела все ракетоносители с Черного моря - где есть угроза - фото 1
Информация о количестве кораблей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Корабли на дежурстве

По информации военных, ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается стабильной — вражеские корабли не зафиксированы. Однако в Средиземном море находятся шесть российских кораблей, среди которых три несут крылатые ракеты "Калибр". Их суммарный залп может достигать 25 единиц.

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив было зафиксировано движение судов:

  • в Черное море вошли 6 судов, из которых 5 продолжили движение в пролив Босфор;
  • До Азовского моря — 15 судов, из них 10 пришли из Босфора.

Кроме того, по информации ВМС ВСУ, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 г., выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях, что создает дополнительные риски для навигации.

Напомним, в Генштабе заявили, что россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ. Также Президент Украины Владимир Зеленский пообещал месть оккупантам за атаки на Украину.

Одесса Черное море Одесская область війна угроза кораблей ракетоноситель

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:28 Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза

09:58 Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины

09:55 У Садового объявили тендер на строительство нового АТП во Львове

09:35 Сотрудник ТЦК за взятку помог оформить отсрочку — приговор суда

09:17 Пробки до границы — где придется постоять на трассе Одесса-Рени

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

09:10 Возвращение из СЗЧ — как солдату восстановиться на службе

08:45 Украинцы могут снизить налоги — как это сделать во время войны

08:40 Россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ — сводка Генштаба

08:12 Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе

07:54 Имущество супругов — что считается общей собственностью пары

10:28 Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза

09:58 Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины

09:55 У Садового объявили тендер на строительство нового АТП во Львове

09:35 Сотрудник ТЦК за взятку помог оформить отсрочку — приговор суда

09:17 Пробки до границы — где придется постоять на трассе Одесса-Рени

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

09:10 Возвращение из СЗЧ — как солдату восстановиться на службе

08:45 Украинцы могут снизить налоги — как это сделать во время войны

08:40 Россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ — сводка Генштаба

08:12 Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе

07:54 Имущество супругов — что считается общей собственностью пары

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать