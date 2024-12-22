В Черном море нет вражеских кораблей, в Средиземном — 6

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро 22 декабря в Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. В Средиземном море же находятся шесть кораблей РФ, среди них есть ракетоносители.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Корабли на дежурстве

По информации военных, ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается стабильной — вражеские корабли не зафиксированы. Однако в Средиземном море находятся шесть российских кораблей, среди которых три несут крылатые ракеты "Калибр". Их суммарный залп может достигать 25 единиц.

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив было зафиксировано движение судов:

в Черное море вошли 6 судов, из которых 5 продолжили движение в пролив Босфор;

До Азовского моря — 15 судов, из них 10 пришли из Босфора.

Кроме того, по информации ВМС ВСУ, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 г., выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях, что создает дополнительные риски для навигации.

Напомним, в Генштабе заявили, что россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ. Также Президент Украины Владимир Зеленский пообещал месть оккупантам за атаки на Украину.