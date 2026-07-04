Росія завдала ракетного удару по складах з продуктами на Одещині

Наслідки удару по Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки спалахнула складська будівля, де зберігалися продукти харчування, а також постраждали двоє людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

Ракетний удар по Одещині

За попередньою інформацією Олега Кіпера, ракета влучила по об'єкту цивільної інфраструктури. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складі з продуктами харчування, також були пошкоджені розташовані поруч складські приміщення. Двоє людей дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Ліквідація пожежі

Рятувальники оперативно загасили займання та не допустили поширення вогню на сусідні будівлі. До ліквідації наслідків російської атаки залучили 44 рятувальників та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці продовжують працювати всі профільні служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одещини.

Балістичний удар по Одещині

Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 1 липня завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей: 68-річний і 49-річний чоловіки. Також поранення дістали щонайменше 13 людей — 12 чоловіків віком від 28 до 52 років і 53-річна жінка. Відомо, що 30-річний і 35-річний чоловіки перебувають у лікарні у важкому стані. За попередніми даними прокуратури, окупанти випустили по області дві балістичні ракети. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема складські приміщення одного з підприємств. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Поранення дівчини на пляжі в Одесі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 червня Росія атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинула 26-річна жінка, а 39-річний чоловік отримав поранення. Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили ППО відбивали черговий російський удар. На момент атаки пляжна ділянка не пройшла перевірку та не була офіційно відкрита. Пізніше депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що після загибелі жінки на пляжі в Одесі відкрили кримінальні провадження. Крім того, тривають перевірки узбережжя.