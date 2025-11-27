Кремль знову марить про «приєднання» Одеси та Миколаєва

Якір-серце в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У російському політичному середовищі знову лунають заяви про "плани" на українські міста. Цього разу колишній прем’єр РФ Сергій Степашин вирішив оголосити, що Одеса та Миколаїв нібито можуть "добровільно возз’єднатися" з Росією. Так він описав "наступний етап війни", який, за його словами, може відбутися навіть без боїв. Подібні фантазії вже не вперше звучать з Кремля.

Фантазії РФ

Експрем’єр РФ Сергій Степашин заявив, що Росія може "приєднати" Одесу та Миколаїв у майбутньому. Він наголосив, що хотів би бачити ці міста "у складі своєї країни", і навіть припустив, що це може статися "добровільно". Степашин додав, що, на його думку, це може бути наступним етапом війни проти України. А поки що Кремлю, за словами політика, варто зосередитися на "мирному врегулюванні". Щоправда, він одразу ж зауважив, що "далі буде видно", залишивши натяк на продовження агресії.

Заяви про Одесу

Сергій Степашин — одна з ключових фігур російської політики 1990–2000-х, колишній керівник силових структур та прем’єр РФ. І це далеко не перший випадок, коли російські посадовці озвучують претензії на українські міста. У вересні про "бажання окупувати" Одесу публічно говорив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Попри це, всі подібні заяви лишаються лише пропагандистськими мріями, які в Україні сприймають радше як черговий прояв російських марень.

