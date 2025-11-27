Кремль снова грезит о "присоединении" Одессы и Николаева

Якорь-сердце в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В российской политической среде снова звучат заявления о "планах" на украинские города. На этот раз бывший премьер РФ Сергей Степашин решил объявить, что Одесса и Николаев якобы могут "добровольно воссоединиться" с Россией. Так он описал "следующий этап войны", который, по его словам, может произойти даже без боев. Подобные фантазии уже не впервые звучат из Кремля.

Об этом сообщают российские СМИ.

Фантазии РФ

Экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что Россия может "присоединить" Одессу и Николаев в будущем. Он подчеркнул, что хотел бы видеть эти города "в составе своей страны", и даже предположил, что это может произойти "добровольно". Степашин добавил, что, по его мнению, это может быть следующим этапом войны против Украины. А пока Кремлю, по словам политика, стоит сосредоточиться на "мирном урегулировании". Правда, он сразу же заметил, что "дальше будет видно", оставив намек на продолжение агрессии.

Заявления об Одессе

Сергей Степашин — одна из ключевых фигур российской политики 1990-2000-х, бывший руководитель силовых структур и премьер РФ. И это далеко не первый случай, когда российские чиновники озвучивают претензии на украинские города. В сентябре о "желании оккупировать" Одессу публично говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Несмотря на это, все подобные заявления остаются лишь пропагандистскими мечтами, которые в Украине воспринимают скорее как очередное проявление российского бреда.

