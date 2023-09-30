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Росіяни атакували Миколаїв невідомим типом ракет: подробиці

30 вересня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни атакували Миколаїв невідомим типом ракет
Ракетна атака. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія вкотре активізувала атаки на Миколаївську область. Ворог б'є по об'єкту транспортної інфраструктури. Його атакують другий день поспіль новим озброєнням.

Про це в етері Радіо Свобода розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Атака відбулася до того, як спрацювала сирена. Цього тижня таких атак було вже три — спочатку були вибухи, а потім лунала сирена. Наразі невідомий тип ракет, якими атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування та горить пожежа", — повідомив мер.

Обстріли Миколаївщини — що відомо

Вночі 30 вересня фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що днями раніше місто Миколаїв та область теж зазнали ракетного обстрілу. Віталій Кім розповів про влучання в об'єкт інфраструктури та гасіння пожежі, що виникла внаслідок завданих ударів. 

Також кілька днів тому російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні з артилерійських систем. Внаслідок масивного обстрілу є загиблі. 

Додамо, минулого тижня сталася масштабна атака на Київ. Над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

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