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Россияне атаковали Николаев неизвестным типом ракет: подробности

30 сентября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне атаковали Николаев неизвестным типом ракет
Ракетная атака. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия снова активизировала атаки на Николаевскую область. Враг бьет по объекту транспортной инфраструктуры. Его атакуют второй день подряд новым вооружением.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Атака произошла до того, как сработала сирена. На этой неделе таких атак было уже три — сначала были взрывы, а потом раздавалась сирена. Пока неизвестный тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и горит пожар", — сообщил мер.

Обстрелы Николаевщины — что известно

Ночью 30 сентября фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, что днями раньше город Николаев и область тоже подверглись ракетным обстрелам. Виталий Ким рассказал о попадании в объект инфраструктуры и тушении пожара, возникшего в результате нанесенных ударов.

Также несколько дней назад российские войска обстреляли жилой квартал в Херсоне по артиллерийским системам. В результате массивного обстрела есть погибшие.

Добавим, на прошлой неделе произошла масштабная атака на Киев. Над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

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