Росіяни повертають на позиції на півдні України

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Після підриву дамби на Каховській ГЕС, росіяни були вимушені відступити зі своїх позицій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Проте зараз велика вода відступила і вони частково повернули контроль.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", — пояснила Гуменюк.

Також речниця "Півдня" додала, що водночас росіяни повертаються на попередні позиції "дуже неохоче" через те, що потерпають від кишкових інфекцій, які деякі лікарі діагностують, як холеру.

Нагадаємо, у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Додамо, що Збройні сили України продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямку. Протягом останніх 24 годин артилерія виконала 1437 вогневих місій. Крім того, українські оборонні сили успішно знищили 23 одиниці ворожої військової техніки. Число армії РФ зменшується з кожним днем.