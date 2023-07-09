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Россияне вернулись на позиции, затопленные после теракта на ГЭС, — Гуменюк

9 июля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне возвращают на позиции на юге Украины
Наталья Гуменюк. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС, россияне вынуждены были отступить со своих позиций на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Однако сейчас большая вода отступила, и они частично вернули контроль.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что она стала стихийной после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", — пояснила Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что в то же время россияне возвращаются на предыдущие позиции "очень неохотно" из-за того, что страдают кишечными инфекциями, которые некоторые врачи диагностируют, как холеру.

Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. За последние 24 часа артиллерия выполнила 1437 огневых миссий. Кроме того, украинские оборонные силы успешно уничтожили 23 единицы вражеской военной техники. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

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